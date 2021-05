Les douaniers de la brigade polyvalente de Timiaouine, relevant de la Direction régionale de Béchar, en coordination avec un détachement de l’ANP, ont intercepté ces derniers jours un camion de marque Renault, avec à son bord 50 fûts de 200 litres de carburant chacun, soit 10 000 litres, et une moto de marque Super 01, transportés en contrebande au lieu-dit Oued Goden, situé à 40 km au nord-est de cette commune, indique le communiqué de la Sous-Direction de l’informatique et de la communication de la Direction régionale des douanes à Béchar. Une enquête a été ouverte pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette importante saisie et une infraction douanière a été enregistrée.R. R.

