Les éléments de la brigade polyvalente des Douanes de Timiaouine, relevant de la Direction régionale de Béchar, en coordination avec ceux des gardes-frontières de la Gendarmerie nationale, ont procédé dernièrement à la saisie de 1 400 litres de mazout, à 18 km de Timiaouine. Selon le communiqué des responsables de la sous-direction de l’informatique et de la communication de la Direction régionale des Douanes de Béchar, la marchandise saisie était à bord d’un camion de marque Berliet. Au cours de cette opération, la marchandise et le moyen de transport ont été saisis et un dossier de contentieux a été établi par les douaniers. L’amende encourue de cette saisie est de 4 406 140 DA. R. R.

