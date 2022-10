Synthèse Salim Benour

Les autorités rebelles de la région éthiopienne du Tigré ont annoncé, vendredi dernier, qu’elles participeraient aux pourparlers prévus demain lundi en Afrique du Sud, sous l’égide de l’Union africaine (UA), visant à mettre fin à deux ans de conflit dans le nord du pays.

Le gouvernement fédéral éthiopien du Premier ministre Abiy Ahmed avait annoncé jeudi sa propre participation à ces pourparlers. Lors de l’inauguration d’un établissement scolaire à Addis Abeba, M. Abiy avait assuré que la guerre dans le nord éthiopien allait « se terminer et la paix l’emporter ». « Nous n’allons pas continuer à nous battre indéfiniment », a-t-il affirmé.

Dans les faits, la situation est décrite comme « incontrôlable » par le chef de l’ONU, Antonio Guterres, après la récente intensification des combats au Tigré, pris en tenaille par les forces fédérales éthiopiennes, épaulées au nord par l’armée de l’Erythrée – pays qui borde la frontière nord du Tigré – et au sud par des troupes des régions éthiopiennes voisines. Les forces éthiopiennes et érythréennes se sont notamment emparées lundi, après plusieurs jours de bombardements, de Shire, une des principales villes du Tigré, peuplée d’environ 100 000 habitants avant la guerre et qui accueillait de nombreuses personnes déplacées par le conflit.

Une source humanitaire ayant requis l’anonymat a indiqué à l’AFP que d’intenses combats se déroulaient vendredi à Selekelka, à mi-chemin entre Shire et Aksoum, évoquant « une poussée » des forces éthiopiennes et érythréenne vers cette autre ville majeure du Tigré qui abrite un site inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité.

L’envoyé spécial américain pour la Corne de l’Afrique, Mike Hammer, est depuis plusieurs jours à Addis Abeba « où il soutient les efforts de l’UA pour lancer les pourparlers ». M. Hammer « est en contact permanent avec les parties impliquées, notamment celles qui se préparent à participer à la médiation, particulièrement le Kenya et l’Afrique du Sud », a indiqué le porte-parole du Département d’Etat Ned Price. L’UA qui pousse depuis des mois à la résolution du conflit a récemment mis sur pied une « troïka » de médiation dirigée par M. Obasanjo, assisté de l’ex-président kényan Uhuru Kenyatta et de l’ancienne vice-présidente sud-africaine Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Le bilan de cette guerre meurtrière, qui se déroule largement à huis clos, les journalistes n’ayant pas accès à la région, est inconnu. Mais elle a déplacé plus de deux millions de personnes et plongé des centaines de milliers d’Éthiopiens dans des conditions proches de la famine, selon l’ONU. n

