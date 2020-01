Les unités opérationnelles de la Protection civile à travers le territoire national ont été dotées, dernièrement, de moyens logistiques leur permettant de développer et promouvoir le service public, a-t-on appris lors d’un séminaire régional des chefs d’unités principales de ce corps, organisé jeudi à Tiaret. Le sous-directeur des opérations à la direction générale de la Protection civile, le lieutenant-colonel Saïd Lahiani a abordé, en marge de cette rencontre, les moyens mis, dernièrement à la disposition des unités principales de la Protection civile et le dispositif de la Protection civile qui jouent un rôle important dans le développement du service public et la gestion du domaine opérationnel de ce dispositif. Le lieutenant-colonel Lahiani a cité, dans ce sens, le renforcement de l’effectif des colonnes mobiles de 27 à 37 à travers le territoire national et les soutenir par des unités aériennes qui ont prouvé leur efficacité et leurs performances à faire face aux feux de forêts, l’été dernier pour éteindre 150 incendies et évacuer des malades. Les hélicoptères de ce dispositif ont été utilisés dernièrement dans le transport d’une victime d’un accident de la circulation dans la wilaya d’El Oued vers l’établissement hospitalier spécialisé de la wilaya de Ghardaïa, a-t-il rappelé. La rencontre vise à élaborer un plan de la direction générale de la Protection civile en se référant au bilan général de l’année dernière, en évaluant les insuffisances et le travail du terrain des unités principales, en établissant un programme d’exercices et de manœuvres qui améliorent les capacités et la disponibilité des agents et en réfléchissant sur les voies et moyens de promotion et de développement du travail de la Protection civile, a-t-il souligné. Le sous-directeur des secours à la direction générale de la Protection civile, le médecin et commandant Karim Habbi a indiqué que le dispositif de la protection civile a été renforcé dans le cadre de la stratégie de la direction générale pour doter 48 wilayas de 670 plongeurs, rappelant que leur effectif ne couvrait que 42 wilayas auparavant avec un total de 530 plongeurs. Le nombre des équipes d’intervention en milieux accidentés a été augmenté à 32 wilayas au lieu de 22 et celui des équipes cynotechniques couvre actuellement 18 wilayas, a-t-il fait savoir. La rencontre régionale des chefs d’unités de 24 wilayas de l’Ouest, Centre et Sud-ouest du pays, organisée par la direction générale de la Protection civile, a été encadrée par l’inspecteur général de ce corps, le colonel Hamza Benfarhat.

