Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret ont opéré la saisie de plus de 376 quintaux de blé tendre importé et subventionné et arrêté un mis en cause poursuivi dans l’affaire de commercialisation de matières premières subventionnées par l’Etat, a-t-on appris samedi des services du groupement territorial, de ce corps de sécurité. L’opération a eu lieu lors d’une patrouille menée par une brigade de la Gendarmerie nationale au niveau de la route nationale (RN 40) dans son tronçon reliant Tiaret et Mahdia, où un camion semi-remorque chargé de plus de 376 quintaux (qx) de blé tendre subventionné par l’Etat, devait être transféré vers les minoteries. Lors du contrôle des documents, il s’est avéré que le blé importé a été chargé du port d’Oran pour qu’il soit livré à la coopérative de céréales et légumes secs (CCLS) de Oued Rhiou (Relizane) mardi dernier. Cependant, la destination de la marchandise a été détournée vers la wilaya de Tiaret pour sa revente hors cadre légal, a-t-on fait savoir. Les services de la Gendarmerie nationale ont arrêté le conducteur, saisi la marchandise, avisé les services judiciaires compétents et ouvert une enquête dans cette affaire.

