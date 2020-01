Pas moins de 793 véhicules produits par la Société algérienne d’industrie des véhicules de marque Mercédès Benz (SAFAV-MB) basée à Aïn Bouchekif (Tiaret) et relevant du ministère de la Défense nationale (MDN) ont été livrés lundi au profit de plusieurs instances, entreprises publiques et privées, a-t-on constaté. Le directeur général de la Société de commercialisation et de service après-vente de la marque Mercedes Benz, Hamou Tazrouti a indiqué que la SAFAV MB de Aïn Bouchekif a livré, dans le cadre de sa stratégie de production et pour satisfaire les demandes de ses clients, 793 véhicules de différents types. Pas moins de 238 véhicules multifonctions ont été livrés à la direction centrale du matériel au ministère de la Défense nationale (MDN), 119 ambulances au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 118 véhicules à la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), 54 à la direction générale des forêts et 10 véhicules de convoi à Algérie Poste outre des véhicules destinés aux jeunes bénéficiaires de projets au titre de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), a précisé M. Tazrouti. Le parc automobile national compte 55.000 véhicules de marque Mercedes Benz dont 39.000 produits par des sociétés algériennes, a fait savoir M.Tazrouti, indiquant que le réseau de la Société de commercialisation et de service après-vente sera élargi, dans les prochains jours, par l’ouverture de points de vente (produits, pièces de rechange) dont un point de vente à Tlemcen, et d’autres au niveau des unités de la Société nationale de véhicules industriels (SNVI) dont deux à Sétif et Ouargla, qui seront mis en service en mai prochain. Des travaux d’aménagement d’unités similaires sont en cours à Tiaret, Oran et Béchar en plus de l’agrément de distributeurs dans d’autres wilayas du pays pour améliorer le service et renforcer la présence de la société à travers le territoire national, selon le responsable. Pour sa part, Houari Salah, directeur des moyens à la direction générale des forêts a indiqué que dans le cadre d’une convention signée avec SAFAV MB, la DGF a reçu 120 camions citernes destinés à la lutte contre les feux de forêt et a convenu dans le cadre d’un autre marché d’acquérir 80 véhicules similaires, au courant de l’été 2020 pour les colonnes mobiles de 20 wilayas et couvrir à l’avenir 40 wilayas. La SAFAV MB a adapté ses produits sur commande des clients dotant les véhicules en équipements de qualité supérieure, a-t-il affirmé. Le représentant du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Boualem Kaci a, quant à lui, fait part de l’acquisition de 100 ambulances en 2017, soulignant que celles-ci disposent d’équipements conformes aux normes internationales permettant de fournir aux malades des prestations à la hauteur. Toutes les wilayas qui accusent un manque devront bénéficier de ces ambulances, notamment les wilayas du Sud, a-t-il assuré. La SAFAV-MB d’Aïn Bouchekif a produit, depuis sa mise en service en 2014, environ 20.000 véhicules tous types, selon ses responsables. n

