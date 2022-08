L’usine spécialisée dans la production de plaques en PVC, fruit d’un partenariat algéro-turc, est entrée en phase de production jeudi dans la zone industrielle de Zâaroura, dans la wilaya de Tiaret. Selon les explications fournies par le chef de projet, Mohamed Boukhers, à l’occasion de cette opération qui s’est déroulée en présence des autorités de wilaya et des représentants de l’entreprise-mère, la capacité de production actuelle de l’usine «ADOPEN Algérie» est de 35 tonnes/jour, soit l’équivalent de 11.000 tonnes par an.

Selon la même source, cette capacité de production atteindra au début de l’année prochaine les 17.000 tonnes par an, soit l’équivalent de 55 tonnes/jour et ce, après le parachèvement du projet, devant générer 170 postes d’emplois permanents. Le plan de travail de l’usine prévoit l’exportation de 20 % de son produit, prévue pour le début de l’année prochaine, vers la Côte d’Ivoire et la Guinée équatoriale, a-t-on ajouté de même source. Dans une déclaration, en marge de cette cérémonie, le wali de Tiaret a indiqué que «ce projet est un exemple qui renseigne sur le bienfondé de l’accompagnement dont ont bénéficié seize projets similaires, par les autorités locales, ayant permis la levée des entraves et les obstacles administratives, en application des orientations des autorités du pays». n

