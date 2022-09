Les participants à une rencontre régionale de préparation de la saison des labours-semailles, organisée samedi, à Tiaret, ont appelé à la mobilisation de tous les intervenants et à la conjugaison des efforts des agriculteurs et des services administratifs et financiers pour la réussite de cette campagne. Le Secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Abdellatif Dilmi, a souligné, à l’ouverture des travaux, «le défi à relever du fait que l’Algérie avec ses immenses terres, ses cadres et ses capacités existantes, matérialisées par une disponibilité en eau, en semences, en engrais et machines, dispose d’atouts pouvant aider à cultiver une grande superficie de céréales et atteindre une meilleure productivité». L’orateur a exposé un programme de travail de l’UNPA, adopté au 9ème congrès, tenu à la fin de l’année écoulée, qui vise à trouver des solutions à certaines préoccupations des travailleurs du secteur, par l’installation de comités aux fins de traitement, en coordination avec les départements ministériels. A l’occasion, il a valorisé l’accompagnement du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, des différentes propositions de l’UNPA, outre la disponibilité du ministère des Ressources en eau à assurer l’irrigation d’appoint et la concertation avec le ministère de l’industrie, pour leur permettre d’importer le matériel agricole usagé. De son côté, le spécialiste dans les grandes récoltes, Mohamed Yousfi a estimé, dans une déclaration à l’APS, qu’«il est possible d’augmenter la production céréalière malgré l’insuffisance de la pluviométrie et des précipitations clairsemées, en allant vers l’application des approches scientifiques innovantes et modernes, en moyens de production et notamment à travers la mécanisation». Le même interlocuteur a insisté sur l’importance des techniques modernes dans les opérations des labours par le respect des délais de semences et la sélection des variétés adaptées avec un accompagnement de la vulgarisation, des moyens financiers et techniques par les instances de tutelle, pour la réussite de la saison agricole. Cette rencontre régionale, organisée par l’UNPA, a vu la participation des directeurs des services agricoles, des ressources en eaux, des caisses régionales de mutualité agricole (CRMA), des coopératives de céréales et des légumes secs, et des représentants de l’Union de 13 wilayas de l’ouest du pays. L’assistance a débattu des meilleures méthodes pour la réussite de la prochaine saison agricole. La rencontre sera suivie par d’autres dans différentes régions du pays. n

