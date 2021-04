La Maison de la culture «Ali Maachi» de Tiaret organisera le 4e Salon national des arts plastiques du 4 au 8 avril prochain, avec la participation de plus de 60 artistes peintres, a-t-on appris de auprès de l’établissement culturel.

Placée sous le slogan «Les couleurs rostomides», cette édition sera dédiée à l’artiste Mustapha Senoussi en hommage à son parcours artistique et en guise de reconnaissance pour ses contributions dans l’art plastique algérien au niveau national et à l’étranger.

La manifestation comportera des expositions du patrimoine artisanal traditionnel et de livres, ainsi que des ateliers d’œuvres au centre de l’enfance assistée et dans des lieux publics de la wilaya de Tiaret.

La 4e édition du Salon national des arts plastiques a accordé un intérêt particulier au patrimoine culturel algérien en invitant les artistes participants de différentes wilayas à porter des habits traditionnels de leurs régions.

Mustapha Senoussi est un artiste réaliste impressionniste spécialisée en calligraphie arabe, ayant obtenu le premier prix du concours du 1er salon de la calligraphie arabe en 1992 puis le premier prix du concours de banderoles publicitaires sur l’environnement à Naama en 2007.

Articles similaires