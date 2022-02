La Direction du tourisme et de l’artisanat de Tiaret et les professionnels du secteur ont convenu de faire la promotion des produits artisanaux dans la nouvelle galerie de l’artisanat et des métiers et faire de cette dernière l’une des différentes et importantes haltes touristiques de leurs programmes, a-t-on appris mardi auprès de la direction de wilaya du secteur. Un accord a été conclu entre les deux parties pour inclure cet espace dans la liste des sites touristiques et des programmes qu’organisent les agences de voyage et les établissements hôteliers pour leurs clients, a indiqué le directeur du tourisme et de l’artisanat de Tiaret, Zouaoui Taouab, lors d’une visite organisée lundi, par son administration, au profit d’un groupe de propriétaires d’agences de voyage et d’hôtels de la wilaya, dans la nouvelle galerie d’exposition, qui a ouvert récemment, au sein de laquelle exercent 24 artisans et artisanes. Cet accord prévoit d’inclure cette galerie dans le circuit touristique des agences de voyages lesquels doivent en faire une halte fondamentale pour promouvoir et mettre en exergue les produits d’artisanat et d’art de la wilaya, ce qui permettra aux touristes d’acquérir ces produits en guise de souvenirs de la régions de Tiaret, a ajouté ce responsable. «Les artisans activant dans cette galerie se disent prêts à aider leurs confrères à exposer leurs produits, ce qui permet de diversifier les œuvres et les créations», a-t-il ajouté, assurant que ‘tous les efforts seront déployés pour développer cet édifice touristique et culturel». Zouaoui Taouab a mis l’accent sur l’intérêt mutuel dont peuvent tirer profit aussi bien les agences touristiques que les établissements hôteliers, voire même les restaurants, en raison de la disponibilité des produits d’artisanat et d’art, lesquels «portent une touche créative et unique» à des prix étudiés. Les agences de voyages, a-t-il dit, et les hôtels peuvent créer eux aussi leurs propres espaces pour les produits de l’artisanat et des métiers au grand bonheur des visiteurs. Par ailleurs, un programme complémentaire est en cours d’élaboration pour la promotion de cette galerie durant le mois de ramadhan, en collaboration avec les acteurs locaux pour faire de cette infrastructure un point d’attraction touristique, qui englobe des espaces, outre d’expositions des produits artisanaux, de jeux et de détente, mais aussi abrite des soirées durant le mois de Ramadhan.

