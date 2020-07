Les efforts se poursuivaient lundi pour maîtriser un incendie qui s’est déclaré la veille dans la forêt du Plateau (commune de Tiaret) et qui s’est propagé à cause des vents et de la canicule, a-t-on appris du Conservateur des forêts de la wilaya.

La forêt du Plateau est l’une des plus importantes de la wilaya de Tiaret, connue pour sa dense végétation constituée d’arbres de pin d’Alep, ce qui rend difficile la mission de circonscrire le feu par les équipes mobilisées, parvenues après de grands efforts à stopper sa progression vers des centres d’habitation, a-t-on indiqué. L’incendie a endommagé une grande superficie de pinèdes et causé la perte de nombreux oiseaux et animaux, a-t-on ajouté. A titre préventif, la direction de l’Energie a été sommée de couper l’alimentation en gaz et électricité dans les zones riveraines de l’incendie et de prendre les dispositions nécessaires pour ce qui est des lignes à haute tension d’électricité, des transformateurs et des gazoducs qui traversent la forêt, a-t-on fait savoir. Les services de la direction de l’Energie ont affirmé que l’alimentation en gaz a été interrompue à cause de l’emplacement du transformateur principal du gaz à hai «Lalla Adia» à cause de l’avancée des flammes, en plus de la coupure d’électricité dans les communes de Rahouia, Guertoufa et le transfert de leur alimentation sur l’ancien réseau de la wilaya de Relizane, afin de limiter les dégâts. La reprise de l’alimentation s’effectuera une fois l’incendie maîtrisé, a-t-on souligné. Selon les services de la conservation des forêts, les premiers éléments de l’enquête révèlent plusieurs foyers de feu dans la foret du Plateau, ce qui privilégie la thèse d’un acte criminel. La colonne mobile de la protection civile a été mobilisée de même que les subdivisions de la conservation des forêts, plusieurs unités secondaires de la protection civile, des éléments de l’Armée nationale populaire, de la direction des Travaux publics, de l’Office national d’assainissement et de divers corps de sécurité, des citoyens et des membres de la société civile, pour éteindre l’incendie.

(APS)