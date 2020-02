Le coup d’envoi des «journées de théâtre de rue» a été donné, samedi à la maison de culture «Ali Maâchi» de Tiaret, avec la participation de trois associations culturelles spécialisées dans le 4e art.

Organisée par l’association «Art et culture», en coordination avec la maison de la culture et la participation du ministère de la Culture dans le cadre du soutien financier aux associations culturelles, la manifestation s’étale sur deux jours et vise à créer un climat culturel de haute facture et à relancer le théâtre et initier de nouvelles lectures dans ce domaine culturel, a indiqué le directeur de la culture de la wilaya de Tiaret, Mohamed Sahnoune dans une allocution d’ouverture.

De son côté, le directeur de la maison de culture «Ali Maâchi» de Tiaret, Kada Kabiz a indiqué que «le théâtre de rue est un patrimoine immatériel ancré dans les rues algériennes et la société tiarétie à travers la halqa, la waâda et les marchés», ajoutant que l’organisation de cette manifestation culturelle est un pas vers la valorisation de ce patrimoine. La cérémonie de lancement de cette manifestation a vu l’ouverture d’ateliers de formation sur le théâtre et, à cette occasion, des artistes, ainsi que la troupe théâtrale ayant participé à «l’Odyssée 132 ans» du metteur en scène Habib Tahar Chaouche, président de l’association culturelle «Art et Culture» de Tiaret, ont été honorés.

Les associations participantes à cet événement culturel présenteront des créations théâtrales au niveau de la place jouxtant la maison de la culture et la place des martyrs de la ville de Tiaret, indique-t-on. Il s’agit de la coopérative «halqa» qui présentera la pièce «kane ya makane» (Il était une fois) et l’association culturelle «El Kheïma khadraâ el djazaïria» avec la pièce «Ezzamane laouedj», ainsi qu’une animation théâtrale pour enfants par l’association «art et culture».

Deux conférences sont également au programme de cette manifestation sur «le théâtre de rue entre et création et développement» animé par le Dr Mohamed Smaïn de l’université de Chlef et «le théâtre de la halqa engagé» par l’artiste du théâtre Charef Berkani.<

