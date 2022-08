Une étude technique du projet de dédoublement des routes nationales (RN) 23 et 40 de la wilaya de Tiaret sera lancée prochainement, a annoncé mardi le wali Mohamed Amine Dramchi. Le wali a indiqué, en marge d’une visite d’inspection de projets relevant du secteur des travaux publics, que l’étude a été inscrite récemment par le ministère des Travaux publics, pour délimiter les trajets et travaux à exécuter sur ces deux axes routiers très fréquentés reliant les wilayas du nord à celles du sud du pays. Le projet concerne le tronçon qui traverse la wilaya de Tiaret par la RN 23 depuis la commune de Kertoufa jusqu’à la wilaya de Relizane sur une distance de 40 km, ainsi que le tronçon de la RN 40, à partir de la commune de Dahmouni à la wilaya de Djelfa sur une distance de 64 km. Une autre étude technique sera également lancée pour expertiser le type de travaux à réaliser sur les RN 120 et 111 sur une distance de 70 km chacune, qui relient la wilaya de Tiaret aux wilayas d’El-Bayadh et Djelfa, selon le responsable. Ces projets, proposés au titre de la loi de finances 2023, permettront d’alléger le trafic au niveau des routes nationales qui traversent la wilaya de Tiaret sur une distance dépassant les 700 km.

