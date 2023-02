Par Rédaction culturelle

Après des années d’absence et des mois de préparation, la Coopérative Théâtre du Point d’Oran signe son retour sur les planches avec une nouvelle production, intitulée « Nostalgia », et dont la représentation générale est prévue le jeudi 2 mars à 17 heures au théâtre d’Alger centre.

Mise en scène par Lakhdar Mansouri, d’après « L’histoire des ours pandas », racontée par un saxophoniste qui a une petite-amie à Francfort, est une pièce de l’auteur franco-roumain Matéi Visniec. Elle a été écrite en français en 1993, jouée dans plusieurs langues, et traduite cette fois, en Algérie, par Abdelmadjid Al Haouasse.

Cette œuvre est interprétée par le duo de comédiens Assma Cheikh et Fethi Mebarki. Elle s’inscrit « dans la continuité de nos questionnements, et va dans le sens de notre ligne artistique qui tend à raconter l’Humain, et pense sa présence dans le monde », nous dit Lakhdar Mansouri, également président de la Coopération du Théâtre du Point d’Oran.

Nostalgia, c’est deux rôles : une femme, un homme. C’est « l’histoire d’un artiste qui se débat avec son quotidien morose et qui se réveille, un beau matin, en compagnie d’une jeune femme inconnue sans le moindre souvenir de la nuit précédente. C’est l’histoire d’une rencontre inattendue, limitée dans le temps (7 nuits, 9 nuits dans la pièce originale) et confinée dans l’espace de l’appartement ; et d’un pacte improbable, entre deux êtres à la fois lumineux et mystérieux, qui apprennent à se connaître, à s’aimer et à vivre ».

« Nostalgia interroge également notre rapport à l’inéluctable, et notre fragilité et impuissance à nous autres vivants. En outre, avec Nostalgia, nous revenons à ce qui nous semble être les fondamentaux du théâtre et ses piliers, notamment le comédien. Pour ce faire, nous avons travaillé avec des comédiens professionnels de Saïda, pétris de talent et plein d’enthousiasme, pour transmettre au mieux les enjeux de la mise en scène, du texte et du genre théâtral », nous dit encore Lakhdar Mansouri.

La coopération du Théâtre du Point a été fondée en août 1995 à Oran. Elle compte à son actif plusieurs productions, présentées en Algérie et à l’étranger, notamment Kalaat al Karama (2013), Maroud el Houwa (2005), Dik al-Colonel (2008), Mara Mara (2002), Kannet Lila (1997), et Al-Qina’e (1995). n

Articles similaires