L’appel à participation de la deuxième édition du «Prix Mustapha-Kateb d’études sur le théâtre

algérien», destiné à récompenser

les travaux critiques et les études académiques consacrées au théâtre algérien, a été reporté à la fin du mois d’avril, annonce le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA).

Le prix, qui devait être remis fin mars lors de la tenue de la 14e édition du Festival national du théâtre professionnel (FNTP), a aussi été reporté à une date ultérieure et verra la prolongation de la remise des candidatures, sachant que la date limite annoncée dernièrement pour la remise des dossiers était le 11 décembre passé. Les organisateurs aspirent à travers cette prolongation à permettre à un plus grand nombre de chercheurs de participer à ce concours académique. Ils ont également affirmé que suite à cette prolongation, imposée par le bousculement des événements, «cette année, la cérémonie de la remise des prix sera un évènement à part entière. Nous organiserons une date spéciale pour ce prix et il ne fera plus partie du Festival national de théâtre amateur». Cette manifestation tant attendue par les critiques et amateurs du quatrième art devrait se dérouler cette année sous le thème «Réception d’une représentation théâtrale en Algérie». Cette nouvelle édition vise en outre à soutenir la recherche et à ouvrir la voie aux étudiants pour suivre l’évolution des planches algériennes, ainsi que de recueillir, étudier et suivre les performances et la pratique théâtrale en Algérie. Les organisateurs avaient également mis en exergue quelques conditions pour les intéressés à ce concours en précisant que «le concours est ouvert à tous les chercheurs et universitaires de toutes les nationalités». «Les études sont proposées dans l’une des langues suivantes, arabe, amazigh, français et anglais, en ce qui concerne la production et la pratique théâtrale en Algérie», ou encore «ces études sont liées aux productions réalisées de 1990 à nos jours».

La présentation de la recherche doit être appuyée par le support audiovisuel ou par un autre moyen requis par la recherche et l’étude ne doit pas comporter moins de 7 000 mots et pas plus de 12 000 mots. Pour l’envoi du document, il doit être adressé au nom de «Monsieur le directeur général du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi à l’adresse Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi, Port-Saïd, Alger, code postal 21600, ou par mail prix.mustaphakateb@gmail.com

Les prix seront dotés de 500 000 DA, 300 000 DA et 200 000 DA. Pour plus d’informations, les candidats devront consulter le site www.tna.dz Le même communiqué mentionne que les objectifs de ce prix sont d’encourager et de motiver les chercheurs à étudier les «transformations de la dramaturgie algérienne au niveau des textes, des performances, des expériences et des orientations théâtrales» et de mettre en évidence «les caractéristiques artistiques et esthétiques du théâtre algérien, ainsi que ses enjeux intellectuels et ses caractéristiques humaines».<

