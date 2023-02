C’est ce soir à Paris, à partir de 21h, qu’on connaîtra le vainqueur du trophée de The Best FIFA Awards 2022. Cette récompense sera donnée à celui qu’on considère comme le meilleur joueur sur l’année civile 2022. Les trois finalistes sont Karim Benzema, Lionel Messi et Kylian Mbappé. A priori, ce sont les deux premiers nommés qui sont favoris pour être distingués mais…

Par Mohamed Touileb

En sa qualité de Ballon d’Or France Football 2022, Karim Benzema a naturellement ses chances d’être primé. Cela aurait été logique. Problème : le Français ne réalise pas une première partie de saison aussi réussie que ce qu’il a montré lors de la deuxième moitié de l’exercice 2021-2022 avec le Real Madrid et l’équipe de France.



Messi a la dernière (forte) impression ?

A cela s’ajoute un autre détail, KB9 n’a même pas pris part à la Coupe du Monde 2022 où la France était parvenue jusqu’en finale sans lui avant de s’incliner, aux tirs au but et au terme d’un match fou, face à l’Argentine de… Lionel Messi, déjà vainqueur du FIFA Best en 2019 et 2e en 2021, qui postule lui aussi pour cette distinction individuelle. Si on reste sur la plus récente des impressions, on l’accorderait à la « Pulga » qui a survolé le Mondial qatari avec l’Albiceleste en affichant un niveau individuel stratosphérique pour amener le « Tango » sur le toit du monde. Léo a mis 7 buts et délivré 3 passes décisives. Une influence directe sur le parcours de l’Argentine qui a fini par décrocher la 3e étoile au moment où le septuple Ballon d’Or a été élu « meilleur joueur du tournoi ». Durant cette épreuve universelle, seul un joueur a réussi à lui faire de l’ombre. Il s’agit de Kylian Mbappé (8 réalisations, dont un triplé en finale, et 2 offrandes) qui est, lui aussi, présent parmi les finalistes.



L’influence Coupe du Monde

D’ailleurs, en parlant du Mondial-2022, il faut savoir que les performances lors de ce rendez-vous quadriennal ont eu un impact direct pour les listes des différents candidats pour les catégories du The Best FIFA. Ainsi, on retrouve Yassine Bono, le portier du Maroc, et Emiliano Martinez (Argentine), en compagnie de Thibaut Courtois, vainqueur de la C1 avec les Madrilènes, qui postulent pour le trophée du Meilleur gardien. Le Lion de l’Atlas est recensé grâce au parcours historique des protégés de Walid Regragui qui ont décroché la 4e place en CDM. Aussi, chez les entraîneurs, Lionel Scaloni, qui a emmené les Argentins vers le triomphe universel, est nominé. Il se retrouve avec Carlo Ancelotti (Real Madrid), et Pep Guardiola (Manchester City). Pour l’instant, rien n’a filtré sur les vainqueurs potentiels même si certaines indiscrétions annoncent l’absence de Karim Benzema, Carlo Ancelotti du banquet parisien. Mais bon, ça reste des bruits de couloirs et le verdict officiel tombera cette soirée. In fine, notons que d’autres récompenses seront accordées au cours de cette cérémonie comme le trophée Puskas (plus beau but de l’année), celui de la meilleure joueuse, la meilleure gardienne mais aussi le meilleur entraîneur d’une équipe féminine. n

Les finalistes pour le prix du meilleur joueur :

Karim Benzema (Real Madrid/France)

Kylian Mbappé (PSG/France)

Lionel Messi (PSG/Argentine)

Les finalistes pour le prix du meilleur gardien :

Yassine « Bono » Bounou (Séville FC/Maroc)

Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgique)

Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentine)

Les finalistes pour le prix du meilleur entraîneur :

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Pep Guardiola (Manchester City)

Lionel Scaloni (Argentine)

Les finalistes pour le prix de la meilleure joueuse :

Beth Mead (Arsenal/Angleterre)

Alex Morgan (San Diego Wave/Etats-Unis)

Alexia Putellas (FC Barcelone/Espagne)