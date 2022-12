Le groupe public Textiles et Cuirs GETEX table sur un chiffre d’affaires de 26 milliards de DA en 2023, a indiqué, mercredi à Alger, son président directeur général, Toufik Berkani. S’exprimant sur les ondes de la chaine I de la Radio algérienne, M. Berkani a fait savoir que GETEX a mis en place une nouvelle feuille de route s’appuyant principalement sur l’exploitation optimale des ressources humaines et matérielles disponibles localement en vue d’augmenter son chiffre d’affaires à 26 milliards de DA en 2023. La nouvelle stratégie du groupe repose sur le développement de la créativité et la valorisation de l’expertise dont jouit le groupe pour s’orienter vers l’exportation et promouvoir ses produits dans les marchés étrangers notamment par la participation aux foires internationales, a encore expliqué le Pdg. S’adapter aux mutations que connait le domaine des textiles et des cuirs est désormais «impératif», une démarche dont l’aboutissement est tributaire de la conclusion de partenariats stratégiques pour transférer la technologie avec les entreprises pionnières dans le domaine, a-t-il estimé. M. Berkani a affirmé que le partenariat algéro-turc au niveau de la société TAYAL à Relizane a permis d’exporter 2 milliards de DA d’habillements vers les marchés africains et européens, un chiffre appelé à augmenter dans les prochaines années. L’obstacle majeur dans le domaine des cuirs et des textiles réside dans l’importation des matières premières bien que leur production peut se faire localement, a-t-il ajouté, relevant qu’il importe d’exploiter les ressources locales à travers notamment la valorisation des peaux des bêtes sacrifiées pour ainsi réduire la facture d’importation. Evoquant les perspectives du groupe GETEX, le responsable a annoncé la création d’entreprises spécialisées dans la récupération et la transformation des déchets solides au niveau des tanneries publiques et privées pour les transformer en engrais organiques et les exporter, ainsi que la création de dépotoirs pour la friperie en vue de la réutiliser à l’avenir, dans le cadre de «l’économie circulaire». Avec 8500 travailleurs qu’il compte dans ses 39 points répartis sur 39 wilayas du pays, le groupe s’est vu octroyer dans le cadre du plan du développement de l’industrie textile 21,2 milliards de DA de crédits entre 2017 et 2022. (APS)

