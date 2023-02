Un protocole d’accord de partenariat a été signé, dimanche à Alger, entre la joint-venture algéro-turque “Tayal” et l’entreprise “Decathlon” pour la conception et la production des produits de cette dernière en Algérie.

Le protocole d’accord de partenariat a été signé par le directeur général de la société “Tayal”, Tarek Ekerbiçer et la directrice générale de “Decathlon” Afrique, Asie et Amérique latine, Yasma Desreumaux, sous la supervision du ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar.

L’accord prévoit la production d’un (01) million de pièces en 2023 et de deux (02) millions de pièces en 2024 de cette marque de vêtements de sport, dont un taux de 20 % sera destiné à l’exportation notamment vers les pays africains.

“L’accord s’inscrit dans le cadre de l’ouverture sur les marchés extérieurs et de la diversification des exportations”, a déclaré le ministre dans son allocution lors de la cérémonie de signature, après avoir présenté ses condoléances au peuple turc suite au dernier séisme.

Ce protocole d’accord de partenariat traduit la volonté de “Tayal” et de “Decathlon” de travailler ensemble, a-t-il dit, précisant qu’une unité de l’usine “Tayal” sera réservée à la fabrication des textiles “Decathlon” sous le label “Made In Bladi By Décathlon & Tayal”, dont un taux de 20 % sera destiné à l’exportation, notamment vers l’Afrique dans la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le partenariat algéro-turc “est en nette progression depuis quelques années, à travers la réalisation de plusieurs projets industriels dans différentes filières d’activités, à l’exemple du complexe des textiles de Relizane, l’une des plus grandes usines de Tayal à l’échelle mondiale”.

Ce projet intégré a été réalisé selon des objectifs bien définis en termes de nombre d’emplois, de création de richesses et de perspectives d’exportation. Le ministre a expliqué que le projet avait bénéficié d’un accompagnement des pouvoirs publics tout au long des étapes de réalisation, et devrait être renforcé dans le cadre de la nouvelle vision sectorielle pour le développement de la filière Textile, une vision cristallisée grâce aux rencontres régionales et des assises nationales organisées récemment par la tutelle, l’objectif étant de conjuguer les efforts des parties prenantes et d’aider cette filière à surmonter les répercussions dues à la pandémie de Covid.

Le ministère de l’Industrie a également œuvré, en collaboration avec plusieurs acteurs de Tayal, à assurer les meilleures conditions pour le développement des activités de l’usine et son accompagnement en vue de décrocher des marchés à l’étranger, a-t-il soutenu.

Lors de la cérémonie de signature du protocole d’accord, des modèles de vêtements en cours de production dans le cadre de l’accord entre Tayal et Decathlon, ont été présentés.