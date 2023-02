Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a affirmé, lundi, que les importations de l’Algérie en textile et cuir avaient connu «un recul sensible» en 2022, soulignant que les producteurs locaux avaient toutes les potentialités pour augmenter leurs parts de marché. S’exprimant lors des travaux des assises nationales sur «La réalité et les perspectives du développement des industries manufacturières du textile et du cuir en Algérie», M. Rezig a fait savoir que les importations de l’Algérie en textile et cuir avaient chuté à 749 millions de dollars durant les 11 premiers mois de 2022, contre 1,1 milliards de dollars en 2021. Concernant l’habillement, les importations de l’Algérie durant les 11 premiers mois de 2022 étaient de 231,42 millions Usd, tandis que les exportations ont atteint 22,31 millions Usd, selon les chiffres avancés par le ministre. Les importations de chaussures durant la période allant de janvier à novembre 2022 ont atteint 124,44 millions usd, contre des exportations de l’ordre de 102.000 Usd, précise le ministre. En 2021, les importations de vêtements ont atteint 295,40 millions Usd, contre des exportations de 26,32 millions Usd, selon le ministre du Commerce qui a précisé que les importations de chaussures étaient de 180 millions Usd, contre des exportations de 242.000 Usd. Le ministre a insisté, dans ce sens, sur l’impératif d’œuvrer à l’exploitation des capacités et du potentiel de l’Algérie pour «la promotion du produit algérien dans le domaine du textile et du cuir au niveau international. Il s’agit là d’un objectif à la portée des entreprises algériennes eu égard à la qualité remarquable qui nous permet d’accéder aux marchés extérieures».

Articles similaires