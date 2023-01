Synthèse de Feriel Nourine

La réhabilitation des industries du textile et du cuir fait partie des priorités inscrites par le ministère de tutelle dans son plan de relance de la machine économique. L’objectif est de réhabiliter deux filières dont l’apport à l’industrie nationale est garanti pour peu que la stratégie dégagée soit en harmonie avec les défis de l’heure.

Il s’agit en premier lieu de «s’adapter aux progrès de la technologie moderne notamment en matière de conception et à répondre aux exigences du consommateur algérien en matière de qualité et de marketing», a mentionné le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghadr, qui intervenait au palais Moufdi Zakaria (Alger), à l’ouverture des assises nationales sur «La réalité et les perspectives du développement des industries manufacturières du textile et du cuir en Algérie».

Ces assises se poursuivent aujourd’hui avec la participation des principaux opérateurs activant sur la scène nationale dans le domaine de l’industrie du cuir et du textile, ainsi que les représentants de tous les secteurs ministériels, des organes concernés et des experts. L’organisation de pareille manifestation intervient après une série de rencontres locales tenues par la Commission nationale stratégique multisectorielle interministérielle du cuir et du textile visant «à sensibiliser les opérateurs à la nécessité d’adhérer aux efforts du ministère tendant à organiser les chaines de valeur de ces filières industrielles, ont expliqué ses organisateurs.

Faisant remarquer que les industries du textile, de l’habillement et du cuir «nécessitent plusieurs matières premières et intrants», M. Zeghdar dira que certains sont disponibles au niveau local et d’autres importés «malgré les atouts que recèle notre pays à l’instar du cuir et de la laine».

L’Algérie est en mesure de développer l’industrie des fils industriels si l’on considère la richesse pétrolière et le climat approprié susceptibles d’ancrer ce segment d’activité dans la culture de la société algérienne, a-t-il souligné.

Concernant le secteur de l’industrie dans sa globalité, le ministre a encore affirmé qu’il connaît «une nouvelle dynamique, à travers un plan d’action inspiré du programme du président de la République en vue de promouvoir et de développer les filières industrielles, à travers la promotion de la production nationale, la consolidation de sa compétitivité et de sa place, la création d’un climat propice à l’investissement, la mise en place de politiques à même d’encourager les industries électriques, la réduction de l’importation des produits électriques et la contribution à la réalisation de l’efficacité énergétique», a-t-il souligné.

Et d’évoquer de nouveau la nécessité de contribuer à l’élaboration d’une approche et à la mise en place d’un système numérique qui servira à la prise de décisions adéquates pour le développement de ces industries.

Dans le domaine du textile et du cuir, les pouvoirs publics ont défini plusieurs pôles industriels spécialisés dans ce domaine à travers le pays, à l’instar des wilayas de Skikda, de Médéa, de Bordj Bou Arreridj et de Tlemcen, où des zones d’activités spécialisées seront réservées aux opérateurs, a ajouté le même responsable, faisant savoir que plusieurs demandes de réalisation de grands projets dans le cadre de la nouvelle loi sur l’investissement ont été enregistrées au cours des derniers mois. n

Articles similaires