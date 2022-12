Le Salon international du textile, habillement, cuir et équipement “TexStyle Expo” tiendra sa 5e édition du 19 au 21 décembre au Centre international des conférences (CIC d’Alger), indiquent samedi les organisateurs dans un communiqué.

Selon la même source, toutes les filiales et les métiers majeurs du secteur du textile et cuir serons représentés au cours de cette évènement, notamment la matière première et semi finis, machines, équipements, design, process et services ainsi que le prêt à porter, chaussures, maroquineries, linge de maison et accessoires.

Des rencontres d’affaires B2B sont organisées, en marge de l’événement, pour des échanges professionnels entre visiteurs et exposants des différents pays dont l’Algérie, la Turquie, la Russie, l’Egypte, le Royaume-Uni, la Tunisie, l’Inde, le Pakistan, l’Indonésie, ajoutent les organisateurs.