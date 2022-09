Entretien réalisé par INES DALI

Reporters : La crise gazière sans précédent que connaît l’Europe est-elle partie pour durer et y a-t-il un risque que les Européens passent l’hiver dans le froid ?

Tewfik Hasni : Au vu des déclarations de plusieurs hauts responsables de pays européens, de la Commission européenne et d’autres, parmi lesquels le dernier à s’être exprimé sur cette question est le PDG de la société d’hydrocarbures Shell, tout semble indiquer que oui. Ils ont tous annoncé que la crise gazière allait durer plusieurs années en Europe. Et le représentant de la Commission européenne a même donné une estimation, avançant que cette crise pouvait durer cinq à dix ans.

Il n’y a pas de solution à court terme pour combler le déficit des livraisons gazières russes. Et malgré tout ce qui a été dit parfois par des responsables européens pour rassurer leurs populations, la dernière décision de la Russie de stopper les livraisons de gaz à l’Europe va entraîner une crise sérieuse pour pouvoir passer l’hiver.



Est-ce que l’inflation et les risques d’un approvisionnement insuffisant pourraient précipiter l’économie européenne dans la récession ?

J’estime que la récession est déjà en cours. Lorsqu’on suit ce qui se passe dans toutes les Bourses qui s’effondrent, on peut dire que la récession est déjà chose établie. Quand les Européens eux-mêmes disent que «la période d’abondance est finie», cela traduit de façon on ne peut plus claire que tous les pays sont entrés ou en train d’entrer en récession. Il n’y a pas de sortie de cette crise pour le moment, à court terme, et aucun producteur ne peut compenser le gaz russe et réguler cette crise énergétique.



Justement, l’Algérie est de plus en plus sollicitée pour son gaz et il y a eu des visites de hauts responsables européens, d’Italie, de France et de l’Union européenne. Quelle est la marge de manœuvre dont dispose Sonatrach pour accroitre ses livraisons à destination de l’Europe ?

L’Algérie ne peut pas répondre à court terme aux demandes des pays européens d’augmenter ses livraisons de gaz. Cela ne peut se faire qu’à moyen et long termes. Car il est clair maintenant que Sonatrach a épuisé les dernières ressources pour répondre aux engagements de livraisons supplémentaires qu’elle a pris avec l’Italie. Pour les autres pays, il faudra attendre que toutes les découvertes gazières qui ont été annoncées par la Société nationale des hydrocarbures entrent en exploitation. Mais cela ne peut se faire du jour au lendemain et peut prendre de trois à cinq ans.



L’Algérie exige en contrepartie d’une hausse de ses volumes un investissement européen dans l’amont pétrolier et gazier. Faut-il s’attendre à un retour en force des firmes européennes dans les hydrocarbures ?

Il faut comprendre que lorsqu’on parle de récession, même la consommation énergétique est appelée à être réduite. Il est demandé à tous, aussi bien les ménages que les industriels de consommer moins d’énergie. Donc pour l’Algérie, même avec les nouvelles découvertes, sa production reste très marginale par rapport aux besoins exprimés au niveau mondial. Et ce n’est pas parce que l’Algérie a un peu de pétrole et un peu plus de gaz que l’économie mondiale va s’appuyer sur cela. La seule solution, c’est de développer les énergies alternatives, renouvelables et autres, mais certainement pas les hydrocarbures. Les investissements dans les hydrocarbures ne vont pas venir et le meilleur exemple, c’est que la principale entreprise qui exploitait le pétrole et le gaz de schiste aux Etats-Unis a vendu. Le coût de production est devenu trop important. Ce qui fait qu’il y a d’abord un désinvestissement, ensuite du côté des ressources humaines, ceux qui voient que ce marché va disparaître préfèrent assurer leur avenir dans d’autres secteurs… Donc les investissements sont stoppés. De toutes façons, les grandes banques et les fonds d’investissement qui sont obligés de respecter les engagements climatiques ont reçu des instructions pour ne pas financer les hydrocarbures.



Trouver des investisseurs dans les énergies nouvelles serait donc plus indiqué pour l’Algérie ?

Les énergies renouvelables sont un secteur dans lequel l’Algérie peut s’investir, étant donné que l’Europe ne dispose pas de ressources suffisantes, alors que c’est la seule solution pour ce continent en matière de sécurité énergétique. L’Algérie peut et doit développer le solaire thermique, c’est un projet qu’on peut réaliser en deux ou trois ans. Les énergies nouvelles sont l’alternative aux hydrocarbures pour assurer la sécurité énergétique.



Contrairement à l’italien ENI et le français Engy qui ont accepté la révision des prix du gaz algérien à la hausse, les négociations avec l’Espagne tardent. Pourquoi ?

Il faut savoir que l’Espagne espère pouvoir régler ses problèmes d’approvisionnement gazier actuel en important du GNL (gaz naturel liquéfié), elle en achète déjà auprès du Qatar et des Etats-Unis. Pour le futur, le pays ibérique compte sur le gisement découvert au large des îles-Canaries auquel le Maroc a renoncé en contrepartie du repositionnement de l’Espagne sur la question du statut du Sahara Occidental. Donc pour le court terme, l’Espagne compte sur les importations de GNL qatari et américain, et pour le moyen terme elle compte sur l’exploitation du gisement susmentionné. Donc faire trainer les négociations en longueur ou peut-être même le refus de l’Espagne de revoir les prix du gaz à la hausse est purement tactique et commercial.



Quelle est votre appréciation par rapport à la dernière décision de l’OPEP+ ?

C’est une décision qui reflète pratiquement un statu quo. Un compromis a été trouvé entre Russes et Saoudiens, les premiers souhaitant augmenter encore la production pour pouvoir vendre un peu plus et les seconds estimant suffisantes les quantités qu’ils vendent, préférant la hausse des prix plutôt que la baisse des derniers jours.

