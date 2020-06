L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dont le prochain sommet est officiellement prévu les 9 et 10 juin, a perdu de son aura sur le marché pétrolier, estiment de nombreux analystes du marché mondial de l’énergie fossile. «Pis encore, l’Organisation n’est plus qu’une caisse à résonance depuis que la Russie et l’Arabie Saoudite font et défont les cours», estime l’expert en énergie Tewfik Hasni. Ce dernier avance même que la prochaine réunion de l’Opep n’apportera rien de nouveau. «L’Arabie Saoudite devant le pic de la demande actuelle va chercher à écouler un maximum de sa production de pétrole à des prix défiant toute concurrence, 4 à 5 dollars le baril. Très en deçà du seuil de rentabilité. Mais comme l’exportation de pétrole est la seule source de revenu du royaume wahhabite, cela explique ce bradage», soutient Tewfik Hasni. Selon l’agence Reuters, qui cite des sources de l’Opep+, l’Organisation et la Russie se rapprochent d’un compromis sur l’extension des réductions actuelles de la production pétrolière et discutent d’une proposition de prolongation des restrictions d’approvisionnement pendant un à deux mois. Une stratégie dictée, selon notre locuteur, par le pic de la demande sur le marché mondial de l’énergie, «d’autant plus que les cours actuels sont à la hausse, mais pourraient connaître une baisse pour se retrouver avec un panier Opep avoisinant les 28 dollars le baril. Ainsi Russes et Saoudiens, sachant pertinemment que les cours vont rester dans la fourchette des 35 à 40 dollars pendant encore deux ou au maximum trois mois, rendant rentable leur production, vont imposer de diminuer les restrictions d’approvisionnement du marché mondial comme décidé lors de la dernière réunion de l’Opep+ qui s’est tenue les 11 et 12 avril dernier», estime notre expert. Revenant sur les tendances actuelles du marché, Tewfik Hasni indique que «le surplus du stock américain est des plus insignifiants en raison de la demande de plus en plus importante en énergie renouvelable. Une tendance qui va de plus en plus se confirmer sur le terrain, voire même être adoptée de plus en plus comme source d’énergie. Et cela depuis que les experts sur les questions environnementales n’ont eu de cesse d’avertir, ces dernières années, que la planète est en danger par l’effet de serre provoqué par l’excès de consommation d’énergies fossiles. Les experts avançant que si les dégagements de gaz carbonique ne diminuent pas, la planète risque de connaître les pires catastrophes naturelles». Soulignons que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) tiendra deux réunions ministérielles, les 9 et 10 juin prochain, par vidéoconférence, pour évaluer l’impact de la baisse de production sur le marché pétrolier et la prolongation de l’accord après juin, sachant que cette réduction doit passer à 7,7 mbj de juillet à décembre. n

Articles similaires