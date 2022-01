Par Khaled Remouche

Quant au financement des projets, cela reste un problème. «Nous n’avons plus les moyens de financer les projets de réalisation des centrales photovoltaïques. La rente pétrolière est en déclin», ajoute Tewfik Hasni. Si la loi sur le partenariat public-privé avait été finalisée à temps, les acteurs du marché auraient trouvé cette voie pour mobiliser les financements. La question est de savoir si les banques vont jouer le jeu et accompagner les opérateurs dans leurs projets de réalisation de centrales photovoltaïques. Autre solution, le Project Financing, c’est-à-dire le projet qui se finance par lui-même, en un mot, à partir des revenus liés de l’exploitation de l’installation notamment photovoltaïque. Mais cela demande des garanties pour les banques qui veulent s’impliquer. «Tout cela prend du temps», ajoute-t-il.

Autre préalable, il s’agit de voir si le cahier de charges inhérent à l’appel d’offres incitera les acteurs à soumissionner. L’autre difficulté pour ce type de projets est la capacité d’absorption de l’industrie locale des équipements. La capacité est seulement de 400 à 500 MW en termes de panneaux solaires. Alors que le cahier des charges prévoit que le contenu local dans ces projets sera favorisé.

L’urgence est donc d’encourager les opérateurs à investir dans cette industrie pour pouvoir faire face aux besoins en équipements de ce programme. Pour Tewfik Hasni, on ne peut pas demander d’accélérer le programme de développement des énergies renouvelables et exiger en même temps l’intégration des équipements en Algérie pour les besoins de ce programme.

