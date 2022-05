Par Halim Midouni

A l’invitation de Ramtane Lamamra, le chef de la diplomatie russe est attendu aujourd’hui pour une visite officielle en Algérie. Les raisons de cette visite sont diverses, mais renseignent toutes sur la qualité du bilatéral algéro-russe actuellement : une relation telle que Sergueï Lavrov arrive, aujourd’hui dans notre pays, en territoire conciliant, voire apaisant et pour préparer une prochaine visite du chef de l’Etat, M. Tebboune, en Russie.

Entre Alger et Moscou, il n’y a presque jamais eu de vagues comme dit l’expression et les deux parties poursuivent depuis soixante ans une coopération stratégique, dont l’aspect le plus manifeste réside dans les échanges qu’ils ont dans les domaines militaire et de la sécurité.

Preuve factuelle de cette coopération, depuis les années soixante, l’ANP fait partie des grands clients de l’armement russe et des éléments de l’armée algérienne et russe ont rendez-vous en novembre prochain pour des manœuvres conjointes sur le sol algérien. Mais, pour la visite d’aujourd’hui, ce ne sera sans doute pas les seuls dossiers communs et régulés depuis des décennies par les deux capitales qui seront abordés.

En recevant son homologue russe, Ramtane Lamamra le fera dans le costume du membre important du «groupe arabe de constat» qui s’est rendu, le 4 et avril derniers, à Moscou puis à Kiev pour s’informer, comme il y a plus d’un mois, sur «les perspectives de règlement de la crise et d’atténuation de ses répercussions sécuritaires, politiques, humanitaires et économiques» de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Inévitablement, le ministre algérien des Affaires étrangères, dont le pays s’est abstenu de toute condamnation à l’ONU de l’entrée des troupes russes en Ukraine, aura à s’informer sur l’évolution du conflit déclenché le 24 février dernier alors que les questions se font de plus en plus pesantes sur son issue et sur la capacité de Moscou à sortir de sa belligérance avec Kiev désormais soutenu par les puissances occidentales, les Etats-Unis en tête.

L’enjeu, cependant, n’est pas que de mettre seulement fin à une guerre dont on sait quand et comment elle a commencé, mais dont on ignore tout de la manière dont elle va se terminer, alors que le Kremlin, malgré ses déclarations, ne semble pas avoir la maitrise du terrain que prédisaient de lui et de ses forces des observateurs y compris, fort nombreux, dans notre pays.

Le pari est de tenter un processus qui contribuerait à faire taire les armes, bien sûr, mais à adoucir les conséquences de déstabilisation que la guerre a provoquées et déclenchées en perturbant les équilibres des grands échanges économiques et commerciaux – des produits agricoles et énergétiques stratégiques en premier lieu – et la spirale inflationniste qu’elle a engendré au prix d’une crise économique mondiale qui touche tous les pays, l’Algérie comprise.

La mise, surtout, est d’agir en sorte que ces perturbations ne durent pas trop et n’arrivent pas à menacer par exemple dans le secteur énergétique la stratégie d’entente en vigueur entre la Russie et les autres pays producteurs de pétrole dans le cadre de l’Opep +. Les pays membres de cette alliance comme l’Algérie, qui ont jusqu’ici dit non, comme le 5 mai dernier, à la demande occidentale de remplacer le pétrole russe à travers une offre de marché plus abondante, ont naturellement besoin d’être rassurés ou, du moins, informés sur les intentions russes sur le théâtre de guerre ukrainien.

Il s’agit d’anticiper des évolutions où la question énergétique, celle du pétrole et du gaz, vont être à nouveau au cœur des tractations et des concurrences internationales avec des scénarios peut-être inédits comme celui, en cours de discussion à Bruxelles, d’un embargo européen sur les importations de pétrole de russe ou pénalisants comme celui de voir les Etats-Unis recourir à d’autres formes de mobilisation qui ne sont pas dans l’intérêt des pays producteurs comme le plan d’achat à long terme annoncé par l’administration Biden pour renflouer progressivement ses réserves stratégiques de brut ou de tenter des actions en justice. Ou comme l’initiative prise jeudi, 5 mai, par le sénat américain d’approuver un texte baptisé «Nopec» (pour «No Oil Producing and Exporting Cartel») et qui autoriserait Washington à poursuivre en justice le cartel pour manipulation des marchés de l’énergie. Rien que cela.

Sur des sujets plus «discrets», mais déterminants comme la situation politique et sécuritaire en Libye et surtout au Mali, pays où la présence militaire russe est de plus en plus manifeste avec des développements risqués dans le Nord Mali où l’accord de paix d’Alger qui n’a pas que des amis peine à être appliqué, Lamamra et Lavrov devraient également un échange de vues. <

