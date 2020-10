Le service est offert en partenariat exclusif avec La Clinique médico-diagnostic du Val, approuvée et certifiée par le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière et accrédité par l’institut Pasteur, a annoncé hier VFS Global dans un communiqué.

Le service de test PCR (COVID-19) est ouvert à tous et ne se limite pas aux voyageurs. Le service peut être utilisé par toute personne présentant des symptômes du COVID-19 tels qu’une toux sèche, des difficultés respiratoires et une forte fièvre, ou même par ceux qui ne présentent aucun symptôme mais qui souhaitent se faire tester.

Après la prise de rendez-vous, les clients peuvent faire un prélèvement au laboratoire de La Clinique médico-diagnostic du Val à Alger, ou à l’endroit de leur choix dans les wilayas suivantes : Alger, Blida, Boumerdes et Tipaza. Le service «À l’endroit de mon choix» est un service personnalisé et accéléré afin de réduire le temps d’attente. A noter qu’il s’étendra prochainement à d’autres wilayas. Les rapports de test sont directement envoyés par e-mail dans les 48 à 72 heures. VSF Global, précise les étapes à suivre :

Prenez rendez-vous en ligne sur notre site internet https://icc-algeria.telerion.com ou contactez notre centre d’appels au +213 21 99 88 21 (du dimanche au jeudi de 8h30 à 17h00) Passez le test en fonction de la date, de l’heure et du lieu de rendez-vous de votre choix Effectuez votre paiement en espèces Recevez le résultat du test dans les 48 à 72 heures par e-mail.

Pour plus d’information, vous pouvez envoyer un e-mail à covidtest.algeria@vfsglobal.com ou appeler notre ligne d’assistance au +213 21 99 88 21. n