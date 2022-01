Par Sihem Bounabi

Les tests antigéniques sont désormais disponibles en pharmacie et à des tarifs oscillant entre 1000 et 1500 DA, loin de ceux pratiqués par les laboratoires d’analyse médicale.

Face à l’explosion de cas de contaminations, dont les records ont été largement battus ces derniers jours, des décisions gouvernementales ont été prises dans la journée de mardi dernier pour faciliter à de larges franges de la population l’accès aux tests antigéniques de détection du coronavirus.

Ainsi, suite à l’annonce du ministère de la Santé sur l’autorisation accordée aux pharmaciens d’officine de pratiquer les tests antigéniques, le ministère de l’Industrie pharmaceutique a enchaîné avec l’annonce de la fixation des prix des tests en officine entre 1 000 et 1 500 DA et rassuré sur leur disponibilité.

Le ministère de l’Industrie pharmaceutique a ainsi rassuré, dans son communiqué, quant à la disponibilité des tests de diagnostic antigéniques rapides, avec «plus de 2 400 000 tests autorisés à l’importation et produits localement et un approvisionnement continue du marché des laboratoires d’analyses et des pharmaciens d’officine». Des propos qui se veulent rassurants dans un contexte de situation épidémique où depuis le début de la propagation de la 4e vague et la hausse continue des contaminations, une forte pression a été enregistrée au niveau des laboratoires d’analyses publics et privés avec des prix de tests devenus inaccessibles pour nombre d’Algériens dont en particulier ceux dont plusieurs membres d’une même famille sont contaminés par le virus.

En effet, «suite à la forte propagation du variant Omicron, les laboratoires ont enregistré une grande affluence des citoyens avec une moyenne de 100 à 200 cas de dépistage/jour», a déclaré à l’APS le président de l’Association nationale des laboratoires d’analyses médicales, Abdelhalim Chachou , soulignant qu’environ 70% des cas sont testés positifs.

Face à cette forte affluence, les laboratoires privés ont dû réaménager leurs horaires et certains restent ouverts jusqu’à minuit. Concernant les prix de ces tests, qui demeurent plus accessibles que les tests PCR, dont la moyenne est de 8 000 DA, le ministère de l’Industrie pharmaceutique souligne que «l’autorisation faite aux pharmaciens d’officine d’effectuer les tests antigéniques permettra une meilleure disponibilité et une accessibilité en tous points du territoire, ce qui permettra une baisse de plus de 50% de leur prix». Il est précisé au sujet des prix que «le test antigénique est à 1 000 DA et 1 500 DA, au lieu des 3000 DA, quand il est effectué par les pharmaciens avec lecture et transmission des résultats». La fixation des prix va techniquement permettre d’alléger les dépenses des ménages surtout qu’avec le variant Omicron, pratiquement tous les membres d’une même famille sont touchés.

Il est à noter que cela fait plusieurs mois, soit depuis l’été passé, que le Snapo avait milité en lançant plusieurs appels à travers des correspondances officielles et les médias pour autoriser les pharmaciens d’officine à pratiquer les tests antigéniques afin de contribuer efficacement à la lutte contre la propagation de la pandémie. Les pharmacies sont des espaces de santé de proximité et implantés sur tout le territoire national, facilitant ainsi l’accès aux tests de diagnostic de la Covid afin que les personnes détectées puissent s’isoler rapidement et ainsi casser la chaîne de transmission du virus.

Le président du Snapo Messaoud Belambri avait ainsi appelé à mainte reprises de «permettre à ce corps de santé d’effectuer des tests rapides de diagnostic du Coronavirus, comme c’est le cas dans les pays développés», soulignant que cette opération contribuera à la détection précoce de la pandémie et œuvrera, avec les pouvoirs publics, à assurer une meilleure maîtrise de la situation épidémiologique et aussi contribuer à diminuer l’ampleur de l’automédication.

Tout en exprimant sa satisfaction que cette autorisation soit enfin accordée par le ministère de la Santé même si elle arrive «avec du retard», Messaoud Belambri tient à préciser quant à la fiabilité des tests effectués en pharmacie que «les pharmaciens algériens disposent des compétences et des qualifications ainsi que d’une formation nécessaire en matière de diagnostic biologique qui leur permet d’apporter leur contribution à la lutte contre la pandémie de la Covid». <

