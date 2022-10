Les travaux de la Réunion des ministres arabes des Affaires étrangères ont débuté hier samedi au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal à Alger en prévision du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet, prévu les 1er et 2 novembre.

Synthèse de Kahina Terki

La première journée de la réunion a été consacrée à l’adoption du projet d’ordre du jour du sommet et à l’examen des projets de décisions. Une séance consultative est prévue aujourd’hui alors que jeudi dernier, après la réunion du Conseil économique et social arabe (CESA) et de celle des délégués permanents et des hauts responsables, préparatoires à la réunion des ministres des Affaires étrangères, l’ambassadeur d’Algérie en Egypte et son délégué permanent auprès à la Ligue arabe, Abdelhamid Chebira, a rappelé «la place centrale de la cause palestinienne lors du Sommet», soulignant que ce dossier est parmi les plus importants à l’ordre du jour de ce sommet, qui examinera les moyens de soutenir le peuple palestinien et sa direction nationale pour arracher son droit légitime à l’établissement de son Etat indépendant.

Vendredi 28 octobre, l’émissaire des Nations unies pour le Proche-Orient s’est alarmé devant le Conseil de sécurité de l’«intensité des violences en Cisjordanie occupée», où le «désespoir et la colère» ont «une nouvelle fois fait irruption». «Je vous fais mon rapport aujourd’hui au moment où la Cisjordanie occupée est dans une spirale négative. Trop de personnes, très majoritairement des Palestiniens, ont été tuées et blessées lors de violences quotidiennes», a déclaré Tor Wennesland.

«Le désespoir, la colère et les tensions qui s’accumulent ont une nouvelle fois fait irruption, dans un cycle meurtrier de violences qu’il est de plus en plus difficile de contenir», a-t-il ajouté.

«Je suis inquiet de l’intensité de la violence en Cisjordanie occupée, notamment le nombre élevé de Palestiniens tués par les forces de sécurité israéliennes, les nombreuses attaques armées de Palestiniens contre des Israéliens, y compris des meurtres, et la violence des colons», a précisé l’émissaire de l’ONU.

Tor Wennesland a indiqué avoir fait passer à toutes les parties le «message clair» que la «priorité immédiate est de calmer la situation». Mais «cela ne peut pas être l’objectif en lui-même», a-t-il insisté, appelant à un «retour au processus politique». «Si on ne répond pas aux questions politiques au coeur du problème, la méfiance et l’hostilité enracinées profondément continueront à grandir», a-t-il mis en garde, notant la «frustration et la colère grandissantes des Palestiniens après des décennies d’occupation israélienne».



«Crime d’apartheid»

Vendredi, deux Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes dans le secteur de Naplouse, ville sous haute tension dans le nord de la Cisjordanie occupée et qui semble à la veille d’une nouvelle intifada que les forces israéliennes cherchent à étouffer dans le sang, ont indiqué des observateurs. Ce nouvel incident intervient après une semaine meurtrière à Naplouse et avant des manifestations prévues vendredi après-midi pour dénoncer l’occupation par Israël de la Cisjordanie, en vigueur depuis 1967.

Jeudi 27 octobre, cinq anciens ministres des Affaires étrangères ont accusé Israël d’avoir mis en place une politique «à l’encontre des Palestiniens équivalent au crime d’apartheid». Dans une tribune publiée par le journal «Le Monde», Mogens Lykketoft, ancien ministre des Affaires étrangères du Danemark et président de l’Assemblée générale des Nations unies, Erkki Tuomioja, ancien ministre des Affaires étrangères de la Finlande, Ivo Vajgl, ancien ministre des Affaires étrangères de la Slovénie, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de la France et Baroness Sayeeda Warsi, ancienne ministre du cabinet britannique et ministre du Foreign Office pour les Nations unies, les droits de l’homme et la CPI, rappellent tout d’abord la sensibilité de la communauté internationale à la guerre en Ukraine.

Les cinq signataires de la tribune notent, ensuite, que «la communauté internationale a trop souvent gardé le silence et n’a pas agi face à de graves violations du droit international et à l’impunité qui s’ensuivait», soulignant que «la sauvegarde de l’ordre juridique international implique l’application de principes de manière uniforme et cohérente».

«Les mêmes normes et la même volonté de protéger la population civile ukrainienne et de demander des comptes pour les violations du droit international commises par la Russie doivent être appliquées dans le monde entier, y compris dans le cadre du conflit israélo-palestinien», écrivent-ils

Décrivant «l’illégalité et l’immoralité de plus de cinq décennies d’occupation» de la Palestine par Israël, les anciens chefs de Diplomatie notent que cette question «constitue l’épine dorsale de la politique européenne qui régit nos relations avec Israël», et rappellent que l’Union européenne (UE) et ses États membres continuent de placer la solution à deux États, «fondée sur la souveraineté et l’égalité des Israéliens et des Palestiniens», comme pierre angulaire de leur politique au Moyen-Orient.

Les ex-ministres font, ensuite, état, de violations du droit international par les gouvernements successifs d’Israël, «y compris le gouvernement actuel». Ils rappellent que l’Etat hébreu «a transféré des centaines de milliers de citoyens israéliens dans les territoires occupés» et qu’actuellement «plus de 650 000 Israéliens vivent dans des colonies illégales en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est». Ils notent également que ces colonies «sont établies dans des zones qui fragmentent intentionnellement la population palestinienne en enclaves déconnectées, érodant la viabilité d’un futur État palestinien».

Les auteurs de la tribune publiée par le quotidien parisien du soir rappellent également qu’un «système juridique à deux vitesses est en place, avec des droits inégaux entre les Palestiniens vivant sous le régime militaire et les Israéliens vivant sous le régime civil israélien», faisant état de «répression structurelle […], restrictions de mouvement, confiscation des terres, démolitions de maisons, surveillance et violations des droits civils fondamentaux, notamment la liberté d’expression et de réunion», infligées aux Palestiniens.

Les cinq ministres constatent «une augmentation significative de la gravité et de la fréquence des violences commises par les colons à l’encontre des communautés palestiniennes, et cela en toute impunité», avant de faire une liste de crimes commis par l’État d’Israël et les colons israéliens.

Source Agences