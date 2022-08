Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé la préparation en cours d’une nouvelle loi punissant sévèrement ceux qui s’emparent des terres domaniales. «Nous regrettons de voir des gens, de connivence avec certains responsables, occuper des bidonvilles que nous avons démolis et en avons relogé les propriétaires dans des foyers décents», a déploré M. Tebboune lors de son entrevue périodique avec la presse nationale, diffusée dimanche dans la soirée sur les chaînes de télévision et de radio nationales, assurant que «nous parviendrons à éliminer cet état de fait». «Une loi qui prévoit une punition sévère contre ceux qui s’emparent illégalement des terres domaniales, verra très bientôt le jour», a-t-il précisé. Dans ce contexte, le président de la République a affirmé que «la démocratie et la sécurité du citoyen n’existent que dans un Etat puissant, en ce sens qu’un Etat faible sera incapable de protéger ses citoyens et s’inclinera devant la force d’autrui». Et d’ajouter que l’Algérie poursuivra ses efforts pour éliminer l’habitat précaire «afin de préserver la dignité des Algériens», rappelant la distribution de plus de 3,5 millions de logements depuis 2013. L’Etat continuera également à réaliser ses programmes de logements, toutes formules confondues, y compris la formule sociale, souligne le président Tebboune, qui a expliqué que les efforts consentis dans ce sens ont abouti à un recul significatif de l’âge d’accès au logement. «Nous continuerons sur la même lancée jusqu’à ce que les futurs demandeurs de logement puissent en recevoir les clés dans un délai de 6 mois à un an», a-t-il conclu.

