La 5ème édition du Salon international de l’industrie et de l’export «Oran-Invest-Expo» se tiendra du 13 au 16 mars prochain au Centre de conventions d’Oran et verra la participation de plus de 150 opérateurs exerçant dans divers secteurs, ont indiqué samedi les organisateurs, dans un communiqué. Cette manifestation, placée sous le haut patronage des ministres de l’Industrie et celui du Commerce et de la promotion des exportations, et organisée sous l’égide du wali d’Oran, se tiendra «dans une conjoncture des plus favorables à la relance de l’économie algérienne et au renforcement de l’investissement productif», a précisé la même source. Ce salon international regroupera plus de 150 opérateurs algériens et étrangers exerçant dans des secteurs névralgiques et complémentaires, a ajouté le communiqué assurant que cet évènement constituera «une opportunité d’affaires, d’échange, de réflexion et de débat». Selon les organisateurs, la 5ème édition du Salon Oran-Invest-Expo verra une «forte» présence des groupes industriels publics dans les domaines de l’industrie, de l’énergie, de l’électronique et du BTP, ce qui permettra «aux opérateurs privés de se rapprocher de ces entités économiques majeures dans la perspective de consolider la stratégie du partenariat public-privé (PPP)». Le salon sera également marqué par la participation d’entreprises privées algériennes dans diverses spécialités, «ayant fait preuve de grande performance et qui ont entamé des opérations de placement du produit algérien sur les marchés étrangers». Il est prévu aussi la présence de plusieurs ambassades de pays africains, européens et asiatiques accréditées en Algérie, afin d’échanger avec les exposants, mettre en valeur les potentialités de partenariat bilatéral et d’exportation des produits algériens vers leurs pays respectifs, a-t-on également fait savoir. Des rencontres B to B seront tenues entre les ambassadeurs et les responsables de représentations commerciales de plusieurs pays avec les exposants et visiteurs professionnels, ainsi que des conférences-débat thématiques qui seront organisées autour des questions de l’actualité économique et du développement durable. Des espaces d’exposition sont aussi offerts gratuitement aux start-up, clubs scientifiques de plusieurs universités et aux inventeurs algériens, a-t-on souligné par ailleurs de même source. (APS)

