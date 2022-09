La coopération algéro-mauritanienne peut connaître de bonnes perspectives de partenariat à la faveur de la tenue, aujourd’hui à Nouakchott, de la 19e session de la Grande commission mixte de coopération entre les deux parties.

PAR NAZIM BRAHIMI

Cette perspective prometteuse va sans doute s’appuyer sur des mécanismes déjà en place dont notamment la commission de concertation politique, la commission de suivi et la Grande commission mixte de coopération. Elle s’appuiera également sur les conclusions de la dernière visite d’Etat effectuée par le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani, en décembre dernier en Algérie, et qui a été couronnée par la signature de plusieurs accords et mémorandums de coopération qui reflètent «la volonté des deux pays d’établir un partenariat stratégique global».

Pour donner de la consistance à cette volonté, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, est arrivé hier dans la capitale mauritanienne à la tête d’une importante délégation ministérielle pour prendre part aux travaux de la 19e session de la Grande commission mixte de coopération algéro-mauritanienne.

Le Premier ministre est accompagné par les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabbi, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Bidari, de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi, des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, de la Pêche et des Productions halieutiques, Hichem Sofiane Salaouatchi.

Il est ainsi attendu que les échanges entre les deux pays passent à un niveau supérieur. Les chiffres font état, en effet, d’une augmentation de 205% de la valeur des exportations algériennes vers la Mauritanie au cours du premier trimestre 2021 par rapport à la même période de l’année précédente. Le volume des échanges est appelé, selon les observateurs, à s’accentuer, à la faveur notamment du lancement de la ligne commerciale maritime Alger-Nouakchott et la réalisation de la route Tindouf-Zouérate qui devrait constituer un axe vital ouvrant la porte à l’Algérie sur les pays d’Afrique de l’Ouest.

Au volet énergie et mines, la coopération bilatérale connaît une dynamique tout aussi positive. Outre le domaine de l’électricité qui a vu la signature, en juillet 2021, d’un protocole d’accord entre Sonelgaz et la Société mauritanienne d’électricité (Somelec), des négociations sont en cours entre les deux pays dans le secteur des hydrocarbures pour le développement de projets communs.

Les perspectives de coopération qui s’offrent dans les domaines de l’énergie et des mines sont qualifiées de diverses et prometteuses, en ce sens que le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, avait souligné, lors de sa visite de travail en Mauritanie en juin dernier, la «pleine disponibilité» de la partie algérienne à établir un partenariat stratégique susceptible d’ouvrir de nouvelles perspectives sur le plan régional, à travers l’élargissement de l’activité des entreprises algériennes aux pays africains voisins et en jouant un rôle efficace pour assurer l’approvisionnement en énergie.

L’agenda de coopération bilatérale, dans ce domaine, prévoit aussi des projets d’études de faisabilité économique devant faciliter l’accès de Sonelgaz au marché mauritanien. «L’entreprise examine la possibilité d’accéder à de nouveaux marchés dans la région de l’Afrique de l’Ouest pour exporter son excédent de production électrique», a-t-il affirmé.

Pour sa part, le ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures a affirmé dimanche «la pleine disponibilité» de l’Algérie pour la réalisation du projet de route reliant Tindouf à Zouerate (Mauritanie) sur une distance de 773 kilomètres.

En marge des travaux des experts qui se sont poursuivis hier à Nouakchott, la directrice des routes et des autoroutes au ministère de Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures, Sonia Adafer, a fait savoir que les deux parties ont convenu d’un protocole exécutif pour le mémorandum d’entente signé en décembre dernier, relatif à la réalisation de la route reliant Tindouf et Zouerate.

Cette réalisation dont le financement et le suivi sont assurés par l’Etat algérien représenté par l’Agence algérienne de coopération internationale, devrait permettre d’augmenter, graduellement, le volume de coopération économique algéro-mauritanienne, ce qui permettra de réaliser une dynamique économique en sus du développement des zones frontalières entre les deux pays, pour peu que le droit de gestion de la route après sa réalisation, selon le régime juridique de concession, soit accordé au profit de la partie algérienne pour une durée de 10 ans après son entrée en service, renouvelable implicitement.

La réalisation de cette route revêt pour la partie mauritanienne, une importance stratégique et géopolitique, car elle place ce pays au cœur des deux corridors (Le Caire-Dakar) et (Alger-Dakar) et lui permet d’avoir une liaison routière avec trois Etats maghrébins (Algérie, Tunisie et Libye).



Dorsale transsaharienne et sécurité

Autre projet illustrant la solidité de la coopération, la liaison de la dorsale transsaharienne à fibres optiques visant à développer l’économie numérique régionale, un projet qui concerne également le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Mali.

Par ailleurs, l’Algérie et la Mauritanie ont convenu de multiplier les efforts et d’unifier les positions afin de faire face aux dangers communs et protéger leurs frontières des crimes transnationaux à la faveur de la signature d’un mémorandum d’entente portant création d’une commission mixte frontalière qui traduit la volonté des dirigeants des deux pays à promouvoir les relations bilatérales. Les deux pays œuvrent à renforcer leur coopération face aux défis sécuritaires imposés à la région à travers l’échange de renseignements et la coordination des actions tout au long des frontières communes.