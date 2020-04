Les ministres de l’Energie des pays du G20, qui ont tenu, vendredi, une réunion virtuelle, n’ont pas réussi à obtenir un consensus autour d’une baisse massive de la production pétrolière. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) avait évoqué, vendredi matin dans un communiqué, une entente préalable sur une diminution de l’offre mondiale – de 10 millions de baril de brut par jour (mbj) en mai et juin – lors d’une réunion des principaux pays producteurs de pétrole, dont la Russie non-membre, mais deuxième producteur mondial et chef de file des partenaires de l’organisation pétrolière. Cependant, le Mexique, pays non-membre de l’Opep, n’a pas donné son approbation, indispensable pour entériner cette décision, à la hauteur de la crise qui frappe le secteur. Cette réunion était jusqu’ici inespérée, compte tenu des rapports de méfiance qu’entretenaient les Saoudiens et les Russes, voire de la guerre des prix à laquelle se sont adonnés ces derniers. La réunion, vendredi, du G20, dont l’Arabie Saoudite assure la présidence tournante, était destinée à élargir l’accord de réduction de la production aux non-membres de l’Opep, comme les Etats-Unis et le Mexique. Cette réduction devrait à son tour permettre au marché pétrolier de retrouver une stabilité nécessaire à la reprise de l’économie mondiale. Le directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Fatih Birol, a dit espérer que cette réunion puisse donner lieu à une «stabilité si nécessaire aux marchés pétroliers». L’extrême volatilité observée sur les marchés porte préjudice à l’économie mondiale «au moment où nous pouvons le moins nous le permettre». La réduction de 10 millions de barils par jour de la production mondiale de brut en mai et en juin, puis de 8 mbj de juillet à décembre 2020, tel que cela a été initialement proposé, permettrait aux producteurs d’absorber une partie des surplus de stocks et de la surabondance de l’offre qui minent le marché. Le retrait de ces excédents permettrait par la même aux prix de remonter la pente, ceux-ci chutant de 60 dollars il y a quelques mois à des plus bas, jamais vus depuis 2002, la semaine dernière. Le prix du baril selon le panier de l’Opep est juste au-dessus de 21 dollars. Des analystes restent néanmoins sceptiques quant à l’éventualité d’un retour du marché à l’équilibre dans les mois à venir, même dans le cas d’un accord autour d’une baisse de 10 millions de barils par jour de la production. Pour l’Algérie, pris en tenaille entre la crise financière qui ne fait que s’aggraver sous l’effet de la rechute des cours du brut et la crise sanitaire qui fait augmenter les besoins en trésorerie, la reprise des prix du pétrole ne pourrait permettre qu’un léger répit, alors que les déficits continuent de se creuser dans une conjoncture de faibles revenus en devises. En 2019, avec un prix moyen de pétrole de 65 dollars le baril, le pays n’a pu engranger que 35 milliards de dollars de recettes en devises, dont 33 milliards de dollars dues à l’exportation de ses hydrocarbures. L’année en cours s’annonce catastrophique avec une perspective d’une baisse drastique de la valeur des exportations. Les prix actuels et la perspective de leur reprise autour de 40 à 50 dollars le baril vers le second semestre de l’année feraient chuter les exportations de l’Algérie en hydrocarbure autour de 20 à 15 milliards de dollars sur l’année. Cela entraînerait un manque à gagner de 13 à 15 milliards de dollars par rapport à 2019, ce qui alimenterait davantage le déficit extérieur qui devrait rebondit à 20, voire à 25 milliards de dollars en 2020. Bien évidemment, la hausse du déficit de la balance des paiements entraînerait une fonte plus rapide des réserves de change. Pour ainsi dire, même si un accord autour d’un retrait journalier de 10 mbj du marché venait à être validé, il serait improbable que les cours du brut retrouvent leurs niveaux d’avant-Covid-19, soit autour de 65 à 70 dollars le baril, en raison du confinement de la moitié de la population mondiale et de la situation de l’économie mondiale.<

