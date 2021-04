L’Algérie a condamné fermement la tentative du coup d’Etat intervenue dans la nuit de mardi à mercredi au Niger, appelant au strict respect de la légitimité et de l’ordre constitutionnel, a indiqué mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

«L’Algérie condamne fermement la tentative du coup d’Etat intervenue dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, en République du Niger, et en appelle au strict respect de la légitimité et de l’ordre constitutionnel, conformément au principe cardinal de l’Union Africaine en la matière», a écrit le ministère dans son communiqué.

«L’Algérie réitère son plein soutien à la préservation de la stabilité et du bien-être du peuple frère du Niger avec lequel elle entretient des relations historiques fondées sur l’amitié, la coopération, la solidarité et le bon voisinage», a conclu le communiqué.

Le gouvernement nigérien a affirmé, mercredi, avoir déjoué une tentative de coup d’Etat dans la nuit de mardi à mercredi, condamnant un acte lâche et rétrograde voulant mettre en péril la démocratie et l’Etat de droit. Cette tentative de coup d’Etat est intervenue avant l’investiture prévue vendredi à Niamey du nouveau président élu Mohamed Bazoum. n

