Point de semoule et de farine sur les étals des commerces alimentaires de proximité. Et pourtant, le ministre de l’Agriculture et du développement rural Chérif Omari affirme que les minoteries du pays tournent à plein régime et sans interruption, « car il a été mis à leur disposition des quantités supplémentaires de blé tendre et dur à triturer ».

Selon le ministre, qui s’exprimait sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale, cette tension résulte d’un « dysfonctionnement dans la chaîne de distribution », non sans ajouter que « la demande excessive et en un temps très court sur ces deux dérivés de céréales est aussi, à un degré moindre, responsable de cette tension ». Toujours dans ce même sillage, le ministre a fait aussi savoir que les centres de distribution de blé à moudre, relevant de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), qui, « certes, n’ont jamais été autant sollicités auparavant, ont reçu instruction de mettre à la disposition des minoteries les quantités qu’ils leur sont nécessaires, c’est-à-dire à hauteur de leur capacité respective de trituration. Ces distributions en grande quantité de blé à moudre ont été rendues possible grâce au stock dont dispose l’OAIC ». Mais selon le ministre, « après cette augmentation de la production de semoule et de farine, il restera à améliorer le système de distribution pour que ces produits de base soient disponibles de manière continue dans les commerces du détail ». Il finira par dire pour clore ce chapitre : « Devant les quantités importantes de blé à moudre stockées et les capacités de trituration, les citoyens n’ont pas lieu de s’inquiéter quant à la disponibilité de ces deux denrées. Nous demandons donc d’éviter de constituer des stocks. En clair, de cesser cette frénésie de l’achat en grande quantité de semoule et de farine.» Se voulant rassurant, le ministre a précisé : « Nos stocks de blé dur et tendre sont suffisants. Pas seulement, puisque l’OAIC, dans le but de renforcer les stocks stratégiques, a depuis le mois de février procédé à l’achat de volumes importants de blé tendre. Mais pour ce qui concerne le blé tendre, la dernière moisson a été très féconde au point de dépasser largement la demande sur une grande période « prolifique ».

Concernant les autres produits alimentaires frais, là aussi, l’invité de la radio a tenu à rassurer de leur disponibilité en grande quantité, non sans souligner au passage « l’arrivée incessante des récoltes de pomme de terre des wilayas d’El Oued et de Mostaganem, grandes pourvoyeuse du marché de ce tubercule de très large consommation ». Et de relever dans ce sens que «les prévisions de récoltes de la pomme de terre, comme celles des produits maraîchers sont des plus optimistes. Et donc, les marchés seront approvisionnés en grande quantité. Ce qui ne peut que conforter les citoyens et les citoyennes à la veille du mois de Ramadhan, période où la demande est plus forte ». Interrogé sur les prévisions des récoltes de la prochaine campagne, au vu du déficit pluviométrique enregistré depuis janvier jusqu’à la troisième semaine de mars courant, Chérif Omari a avancé que « les dernières pluies étaient bénéfiques pour la céréaliculture. Et le risque d’une piètre campagne moissons-battages est à éloigner ». Mais toujours est-il que le ministre a tenu à préciser : « Nous n’aurons certes pas un meilleur volume de moissons que celui de la dernière campagne, qui s’est soldée par une récolte de 59 millions de quintaux, toutes variétés confondues, mais nous serons tout au moins au même niveau de la campagne 2019. »

Notons que le ministre de l’Agriculture a tenu à annoncer que le secteur de l’agriculture a contribué, en 2019, à hauteur de 12% du PIB et de 16% hors hydrocarbures. Pour le détail, « en 2013, on était à 2 500 milliards et on est passé, en 2019, à 3 500 milliards de dinars soit 21,9 milliards de dollars, ce qui nous place au premier rang sur le continent africain de la part de l’agriculture dans le PIB dans chaque pays », a-t-il indiqué. Comme il a enfin tenu à dire que « ce résultat est le fruit de notre politique agricole et des efforts que consacre chacun des intervenants dans le secteur de l‘agriculture ». Par ailleurs, le ministre a assuré que le soutien de l’Etat aux produits alimentaires de base se poursuivra malgré la chute du prix du pétrole et la crise économique mondiale engendrée par la pandémie du coronavirus.

« Garantir la sécurité alimentaire du peuple est une question primordiale pour l’Etat, et le gouvernement veille pour l’encadrement des actions structurantes afin de garantir l’offre permanent des produits alimentaires à des prix abordables », a déclaré M. Omari.

Pour le ministre, les réserves de change du pays estimées actuellement à 60 milliards de dollars, lui permettra de gérer la situation en ces temps difficiles marqués par la propagation de la pandémie et de la baisse des prix du pétrole.