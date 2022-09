Par NAZIM BRAHIMI

Les marchés pétrolier et gazier sont animés par une forte tension qui augure, selon toute vraisemblance, d’un automne agité qui risque de préparer le terrain à un hiver très… chaud.

Il y a d’abord l’enjeu de l’approvisionnement en gaz de nombreux pays du Vieux continent jusque-là alimentés par Moscou. Le contexte de guerre que se livrent depuis le début de l’année les pays de l’Occident et la Russie a planté le décor d’une situation de crise inextricable et menace sérieusement plus d’un pays.

D’autant plus que le géant russe, Gazprom, a mis à exécution son plan de suspension de livraison de gaz pour l’Europe, via le Nord Stream, évoquant des raisons de maintenance au niveau d’une station de compression située en Russie et qui livre le tiers du gaz russe exporté vers le Vieux continent.

Mais plus que cette suspension pour des raisons de maintenance, c’est le torchon qui commence à brûler davantage entre les deux firmes, Gazprom, côté russe, et Engie, côté français.

Gazprom a notifié à Engie une suspension complète des livraisons de gaz à partir du 1er septembre 2022 jusqu’à réception en intégralité des sommes financières dues pour les livraisons, dans ce qui marque manifestement une nouvelle étape de la guéguerre entre Moscou et Paris.

L’annonce s’ajoute à la décision du groupe russe de procéder à des réductions supplémentaires et immédiates de ses livraisons de gaz pour son «partenaire» français en raison d’un désaccord entre les parties sur l’application de contrats.

Ces évolutions font, sans l’ombre d’un doute, peur au Vieux Continent qui achetait avant la guerre en Ukraine environ 153 milliards de m3 de gaz, un volume considérable qui lui impose de trouver des alternatives dans un contexte géopolitique bouillonnant et de nombreuses incertitudes.

Il y a ensuite l’effervescence que risque de connaître, vers la fin de l’année en cours, le marché pétrolier notamment lorsqu’une interdiction européenne des importations de pétrole russe par voie maritime entrera en vigueur en décembre prochain si la guerre en Ukraine n’observe pas de répit.

L’UE n’avait pas caché son intention de réduire sa dépendance à l’égard des importations russes de brut par voie maritime d’ici le 5 décembre et de produits raffinés d’ici le 5 février.

En tout état de cause, la réunion d’urgence que tiendront, le 9 septembre à Bruxelles, les ministres de l’Energie de l’UE pour «réparer le marché de l’Energie», s’annonce, d’ores et déjà, cruciale et décisive.

