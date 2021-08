La liste des absentes pour le tournoi WTA de Cincinnati s’est allongée mardi. Et elle comporte du beau monde. Trois Américaines, les soeur Williams ainsi que Sofia Kenin, ont ainsi annoncé qu’elles ne participeraient pas au tournoi. Serena Williams, deux fois titrée sur l’épreuve, souffre toujours de la jambe droite. « Malheureusement, je ne jouerai pas le Western & Southern Open la semaine prochaine car je suis toujours en convalescence de ma blessure à la jambe de Wimbledon, a-t-elle expliqué dans un communiqué. Tous mes fans de Cincinnati, que j’ai hâte de voir chaque été, vont me manquer. Je prévois d’être très bientôt de retour sur les courts ».

Les raisons du retrait de Venus Williams n’ont pas été précisées, tandis que Kenin avançait pour sa part une blessure au pied et restait « dans l’espoir de jouer l’US Open plus tard dans le mois ». « Je pense avoir besoin d’une autre semaine de convalescence », a expliqué Kenin. Les trois joueuses rejoignent le Suisse Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic sur la liste des abandons à Cincinnati. Federer, sept fois vainqueur dans l’Ohio, fait l’impasse sur le tournoi en raison d’une blessure au genou, qui l’a déjà privé des Jeux olympiques. Djokovic a expliqué lundi sur les réseaux sociaux qu’il avait besoin de récupération après les JO de Tokyo.

Articles similaires