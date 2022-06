Les tournois du Grand Chelem se suivent mais ne se ressemblent pas. Si Wimbledon a décidé d’exclure les joueurs russes et biélorusses de l’édition 2022 en raison de l’invasion russe en Ukraine, la fédération américaine de tennis (USTA) a annoncé qu’elle les autorisait à fouler les courts de Flushing Meadows du 29 août au 11 septembre prochains mais sous drapeau neutre. Cela permettra donc à Daniil Medvedev, vainqueur du tournoi en 2021 face à Novak Djokovic, de défendre sa couronne.

« Aux côtés des autres tournois du Grand Chelem, de l’ITF, de l’ATP et de la WTA, l’USTA qui possède et gère l’US Open a déjà condamné et continue de condamner l’invasion injuste et non-provoquée de l’Ukraine par la Russie, a souligné la fédération américaine de tennis dans un communiqué. L’USTA va autoriser tous les joueurs éligibles, peu importe leur nationalité, à disputer l’US Open 2022. »



VERS UN SOUTIEN FINANCIER DE L’USTA POUR L’UKRAINE

Ainsi, les Internationaux des Etats-Unis optent pour la même ouverture auprès des joueurs russes et bélarusses que Roland-Garros, qui les a autorisés à participer à l’épreuve il y a trois semaines, à la même condition du drapeau neutre. Au printemps, les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami avaient adopté la même position, en autorisant les joueurs russes à prendre part à leur tournoi, en dépit de protestations de certains adversaires ukrainiens demandant qu’ils soient interdits de compétitions.

L’USTA dit vouloir lancer une série d’initiatives visant à amplifier les efforts humanitaires déjà en oeuvre pour l’Ukraine, notamment en s’engageant à « apporter un soutien financier important, dont les détails seront annoncés prochainement ». La décision des organisateurs de Wimbledon d’exclure les joueuses russes et biélorusses avait suscité des réactions plutôt critiques, et l’ATP et la WTA ont décidé de ne pas distribuer de points pour le tournoi cette année.

