Sa mission reconquête a pris un départ idéal. Un an après son expulsion rocambolesque d’Australie en raison de son statut de non vacciné, Novak Djokovic est prêt à faire table rase du passé. Non qu’il souhaite oublier sa mésaventure de 2022 – ce serait de toute façon impossible tant elle l’a marqué -, mais le Serbe a lancé 2023 sur de bien meilleures bases et il préfère se concentrer sur des souvenirs bien plus agréables, comme il l’a confié en conférence de presse mardi après sa victoire au 1er tour à Adélaïde contre Constant Lestienne (6-3, 6-2).

«Je peux dire que c’était différent d’arriver en Australie cette année par rapport aux années précédentes, et ce à cause des événements des 12 derniers mois. Mais en même temps, 12 mois, c’est assez long. C’est déjà derrière moi, j’ai tourné la page. J’avais hâte de venir aussi parce que j’ai toujours très bien joué et probablement le meilleur tennis de ma carrière sur le sol australien», a-t-il ainsi souligné.



J’AI EU BEAUCOUP DE SOUTIEN ET D’AMOUR

Avec 9 sacres à l’Open d’Australie sur ses 21 titres en Grand Chelem, Djokovic s’est en effet souvent senti comme un poisson dans l’eau aux antipodes. L’épisode chaotique de l’an dernier aurait pu le refroidir, mais le temps a fait son œuvre. Du côté du Serbe bien entendu qui a fini par digérer cette expérience des plus déplaisantes, mais aussi des Australiens. Alors qu’ils étaient une vaste majorité à soutenir son expulsion l’an dernier, ce n’est désormais plus la même histoire. Les fans de tennis locaux sont même très heureux de voir à nouveau de près l’ex-numéro 1 mondial.

«Evidemment, c’est super d’être de retour ici. Voir un stade plein pour mon premier match, c’était vraiment une surprise très plaisante, et j’ai eu beaucoup de soutien et d’amour. Tout ça m’a évidemment motivé et permis de m’exprimer de la meilleure manière possible sur le court. Comme je l’ai dit, depuis le début, tout le monde a été très accueillant. Les gens ont été très gentils et généreux avec mon équipe et moi. Donc jusqu’ici, c’est une super expérience», a insisté celui qui rejoue à Adélaïde pour la première fois depuis 16 ans et son titre en 2007 dans la ville australienne.

En un an, le contraste est donc saisissant. De quoi espérer renouer la grande histoire d’amour entre Djokovic et l’Australie et aller chercher sa «decima» ? L’intéressé a en tout cas mis tous les atouts de son côté. «Je suis arrivé tôt, presque une semaine avant mon premier match. J’ai eu beaucoup de temps devant moi. En fait, je ne me souviens pas être venu si tôt en Australie auparavant. Donc j’ai eu tout le temps pour récupérer du décalage horaire et m’adapter à ce qui m’attendait ici.» Son entrée en lice convaincante à Adélaïde constitue déjà un bel acte fondateur. En attendant d’autres plus marquants du côté de Melbourne. n

Articles similaires