Blessé aux côtés lors de la finale du Masters 1000 d’Indian Wells à la fin-mars, Rafael Nadal n’est pas suffisamment remis pour participer au tournoi de Barcelone (18 au 24 avril) qu’il avait remporté l’an dernier. Ainsi, l’Espagnol devrait viser un retour au début du mois de mai pour le tournoi de Madrid (1 au 8 mai) ou de Rome (8 au 15 mai). Cette semaine, le Masters 1000 de Monte Carlo se joue sans Rafael Nadal. Blessé aux côtes depuis la finale d’Indian Wells, le Majorquin ne sera pas au tournoi de Barcelone (18 au 24 avril) la semaine prochaine. « Rafa s’est retiré de la liste des participants. Nous ne savons toujours pas quand aura lieu son premier tournoi sur terre battue. Nous espérons que ce sera bientôt », a indiqué hier l’entourage de l’homme aux 21 titres en Grand chelem au quotidien Sport.



« Quatre à six semaines de repos »

« Il souffre toujours au niveau des côtes et comme prévu lorsqu’a été annoncée sa blessure, il a besoin de quatre à six semaines. Nous en sommes à trois, donc logiquement il n’est pas en capacité de rejouer à Barcelone », a indiqué à l’AFP un proche de Rafael Nadal. L’Espagnol n’a même pas repris l’entraînement raquette en main, précise-t-il. Ainsi, l’Espagnol devrait viser un retour au début du mois de mai pour le tournoi de Madrid (1 au

8 mai) ou de Rome (8 au 15 mai), avec l’objectif d’être prêt physiquement pour Roland-Garros (22 mai au 5 juin) où il avait été éliminé en demi-finales l’an dernier par Novak Djokovic. Absent à Monte Carlo et à donc Barcelone, Rafael Nadal, vainqueur en Catalogne en 2021, devrait perdre des points au classement ATP à quelques semaines seulement des Internationaux de France.

