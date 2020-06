Les conditions évoquées pour jouer le Grand chelem américain font tiquer les joueurs et joueuses. Cette fois-ci, ce sont Dominic Thiem, Alexander Zverev et Grigor Dimitrov qui ont affiché leur scepticisme sur les mesures drastiques qui pourraient être prises.

Dominic Thiem (N.3), Alexander Zverev (N.7) et Grigor Dimitrov (N.19) ont, tout comme Novak Djokovic, affiché des réticences quant à une participation à l’US Open dans les conditions actuelles, alors que l’épidémie du coronavirus est toujours active. « Tout le monde veut jouer si cela est possible, mais avec les conditions qui sont actuellement en vigueur cela va être très difficile », a noté Alexander Zverev lors d’une conférence de presse donnée vendredi à Belgrade avant de participer à l’Adria Tour, une compétition organisée par Djokovic. Tout comme Djokovic récemment, Zverev a évoqué le passage obligatoire par une quarantaine de 14 jours après l’atterrissage sur le sol américain ainsi que l’impossibilité d’y emmener plus d’un membre de son équipe et de loger dans des hôtels à l’aéroport. « Dans ces conditions je ne pense pas que beaucoup de joueurs seront à l’aise pour jouer », a-t-il ajouté.

Le grand flou du calendrier 2020

« Certaines conditions devront changer pour qu’y aller ait un sens », a de son côté indiqué Thiem. Toutefois, la star autrichienne et le numéro un bulgare Grigor Dimitrov ont nuancé en préconisant d’attendre qu’une décision sur l’US Open soit prise, ce qui devrait intervenir d’ici la fin du mois, avant d’adopter une position définitive. Thiem, Zverev et Dimitrov séjournent à Belgrade où ils participeront avec le numéro un mondial samedi et dimanche au premier d’une série de rencontres caritatives qui auront lieu dans les Balkans du 13 juin au 5 juillet. Novak Djokovic, qui est également président du Conseil des joueurs de l’ATP, a estimé mercredi que la saison, interrompue en raison de la pandémie de coronavirus, reprendrait début septembre en Europe plutôt qu’aux Etats-Unis en août, qualifiant d’ « extrêmes » les conditions sanitaires prévues pour l’US Open. Alors que les saisons ATP et WTA n’ont toujours pas reprises depuis leur mise sur pause à la mi-mars, le Masters 1000 de Cincinnati (Ohio), remporté l’an passé par Daniil Medvedev, doit se dérouler du 16 au 23 août et l’US Open du 24 août au 13 septembre.

Wimbledon a été annulé en raison de la pandémie et Roland-Garros reporté à fin septembre. Le N.2 mondial Rafael Nadal a de son côté exprimé début juin des réserves quant à la reprise de la saison « tant que la situation n’est pas entièrement sûre et juste.»

