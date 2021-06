Sloane Stephens enchaîne. L’Américaine, finaliste des Internationaux de France en 2018, a battu en deux sets Karolina Muchova (t.d.s. N.18) samedi sur le court Simonne-Mathieu : 6-3, 7-5. La voilà en huitièmes de finale. Au tour précédent elle avait déjà battu une tête de série : Karolina Pliskova. Sa prochaine adversaire sera Barbora Krejcikova, facile face à Elina Svitolina. Attention, Sloane Stephens est en jambes. Après une victoire forte en émotions face à Carla Suarez Navarro au 1er tour de Roland-Garros, puis un succès relativement aisé face à la tête de série N.9 Karolina Pliskova (7-5, 6-1), elle a décroché hier sur le court Simonne-Mathieu une victoire en deux manches face à Karolina Muchova (t.d.s. N.18). Lauréate de l’US Open 2017 et finaliste des Internationaux de France quelques mois plus tard en 2018, Stephens a maîtrisé le premier set face à Muchova. Puis elle a remporté une deuxième manche plus décousue, durant laquelle elle a deux fois laissé passer un break d’avance. Résultat : 6-3, 7-5. En huitièmes de finale, elle affrontera Barbora Krejcikova. Krejcikova a dominé très largement Elina Svitolina (t.d.s. N.5), quelques minutes après la qualification de Stephens : 6-3, 6-2. Avec 38 coups gagnants (contre 20) et 28 fautes directes (contre 19), la joueuse tchèque a «fait le jeu» ce samedi. Sa performance n’est qu’une demi-surprise. Elle était déjà huitième-de-finaliste de l’édition 2020.

Articles similaires