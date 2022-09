Avec le départ à la retraite de Roger Federer, Novak Djokovic perd l’un de ses plus grands adversaires. Voire même son plus grand rival ? C’est en tout cas ce qu’a estimé un journaliste de la Cadena SER, qui a complètement zappé Rafael Nadal.

« Maintenant que Roger s’est retiré, quel va être ton principal rival ? Peut‐être Alcaraz ? », a demandé ce dernier. Le Serbe a semblé un peu surpris. Il a même réfléchi un instant, se demandant peut‐être s’il n’avait pas loupé une éventuelle annonce de Nadal.

« Nadal est toujours là, non ? Rafa restera mon plus grand rival tant qu’il continuera à jouer », a répondu l’homme aux 21 titres du Grand Chelem. Aux confrontations, le Serbe reste à 27–23 contre Federer. Contre Nadal, le bilan (30−29 en sa faveur) peut encore changer.

