Annoncé sur l’exhibition d’Abu Dhabi, Rafael Nadal pouvait malgré tout encore se retirer s’il ne se sentait pas apte physiquement d’autant que cet évènement compte pour du beurre. On avait été déjà rassuré par les propos de son oncle dernièrement, cette fois‐ci, c’est Rafael en personne qui confirme officiellement son come‐back en postant un message sur Twitter confirmant sa présence dans deux semaines au Mubadala World Tennis Championship, à Abu Dhabi.

On rappelle que Rafael rentrera dans le tableau le 17 décembre. Il affrontera le gagnant du duel entre Thiem et Murray. Un duel qui nous permettra déjà de savoir où en est l’Espagnol, absent du circuit depuis trop longtemps (son dernier match a eu lieu le 8 août à Washington où il avait perdu contre Lloyd Harris, ndlr).

