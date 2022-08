Lors du media day, Naomi Osaka en a profité pour exprimer son admiration pour Serena Williams, qui va jouer l’ultime tournoi de sa carrière à l’US Open. Si elle en a l’occasion, la Japonaise ira voir jouer celle qu’elle considère comme la GOAT. Elle était déjà présente en tribunes pour observer la reine, à Toronto et à Cincinnati.

« Je pense que son héritage est tellement vaste qu’on ne peut même pas le décrire avec des mots. Elle a changé le sport. Elle a introduit des gens qui n’avaient jamais entendu parler du tennis dans ce sport. Je pense que je suis un produit de ce qu’elle a fait. Je ne serais pas là sans Serena, Venus, toute sa famille. Je suis très reconnaissante. Je pense honnêtement qu’elle est la plus grande force dans le sport. Je ne cherche pas à minimiser ce qu’ont fait Federer ou Nadal. Je pense simplement qu’elle est la plus grande qui n’existera jamais dans ce sport. C’est un honneur de la regarder jouer. Je me souviens avoir vu une interview où elle disait qu’elle ne le dirait à personne quand elle prendrait sa retraite. J’avais vraiment peur. Je me disais « mince, quand est‐ce qu’elle va jouer pour la dernière fois’ ? Le fait de la voir l’annoncer et de laisser les gens apprécier son héritage est vraiment cool », a déclaré l’ex‐numéro 1 mondial en conférence de presse.

