Finalement, il sera bien présent. Sur son compte Instagram hier, Novak Djokovic a confirmé sa présence à l’Open d’Australie (17-30 janvier) après avoir obtenu une exemption médicale. Le Serbe a ainsi pu décoller en direction de l’Australie pour se préparer au mieux. Vainqueur à neuf reprises à Melbourne, il sera le grand favori de l’édition 2022. Fin du suspense. Novak Djokovic participera bien à l’Open d’Australie 2022 (17 au 30 janvier). Dans un message publié hier matin, sur son compte Instagram illustré dans un aéroport avec ses raquettes, le numéro un mondial, qui n’avait pas fait savoir s’il était vacciné contre la Covid-19 ou non, a annoncé qu’il avait bénéficié d’une exemption médicale. Ainsi, le nonuple vainqueur de l’Open d’Australie (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 et 2021) pourra défendre son titre à Melbourne, comme l’a confirmé l’organisation quelques minutes plus tard dans un communiqué. «Je suis prêt à vivre et respirer tennis lors des prochaines semaines de compétition», a ajouté Novak Djokovic. Le mystère restait pourtant entier ces derniers jours quant à sa participation à l’Open d’Australie. En effet, le joueur de 34 ans a fait l’impasse sur l’ATP Cup, qui se dispute du 1er au 9 janvier en Australie (Sydney), et surtout l’organisation du premier Grand Chelem de la saison s’était montrée ferme en décembre dernier : «Aucune exemption médicale à la vaccination n’a été accordée pour le moment», affirmait Craig Tiley, le directeur du tournoi à ABC.



Déjà à l’entraînement avec les balles de l’Open d’Australie

«Pour être clair, personne ne peut jouer l’Open d’Australie sans être vacciné, sauf exemption médicale accordée par les autorités du pays», ajoutait l’organisation des Internationaux d’Australie. De son côté, le père de Novak Djokovic avait mis la pression au tournoi de Melbourne et semé le doute quant à la présence du numéro un mondial. «Il aimerait jouer le tournoi de tout son cœur, déclarait-il à la chaîne de télévision serbe PRVA en fin d’année passée. Mais avec ce chantage et dans ces conditions, peut-être qu’il n’y jouera pas. Moi, je ne le ferais pas. Ici on parle de mon fils, donc la conclusion peut être déduite.» Finalement, elle est toute autre. Ces derniers jours, Novak Djokovic a été aperçu à Marbella en train de s’entraîner avec les nouvelles balles de l’Open d’Australie, ce qui laissait penser à une possible participation au tournoi. Battu en finale de l’US Open par Daniil Medvedev (6-4, 6-4, 6-4) en septembre dernier, le Serbe tentera de remporter le 21e tournoi du Grand Chelem de sa carrière. Pour devancer les autres légendes du tennis, Roger Federer et Rafael Nadal, dont le compteur est également à 20 Majeurs.

