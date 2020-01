Il s’est quelque peu rassuré. Deux jours après son combat épique de plus de quatre heures contre John Millman, Roger Federer a retrouvé de sa superbe hier en se qualifiant pour son 15e quart de finale (un record) à Melbourne, le 57e de sa carrière en Grand Chelem. Le numéro 3 mondial a ainsi disposé du Hongrois Marton Fucsovics, 67e joueur mondial, en quatre sets (4-6, 6-1, 6-2, 6-2) et 2h11 de jeu. Il retrouvera le surprenant Américain Tennys Sandgren, vainqueur de Fabio Fognini, pour une place dans le dernier carré. Et pourtant, le «Maestro» s’est à nouveau mis en fâcheuse posture. Malgré des premiers jeux intéressants, il a suffi d’un instant de déconcentration sur un jeu de service à 3-3 pour que Federer se fasse breaker, puis cède le set inaugural. Et s’il y avait un point noir à retenir de ce match pour le numéro 3 mondial, ce serait le nombre d’occasions concédées sur son engagement : 9 balles de break en tout, et ce même s’il en a sauvé la grande majorité (7).

Federer a (vraiment) accéléré…

Avec une manche de retard et les quatre heures de son match précédent dans les jambes, on pouvait légitimement s’inquiéter pour le Suisse et ses 38 printemps. Mais Federer n’a pas sombré, loin s’en faut. Piqué au vif, il a placé un coup d’accélérateur, auquel Fucsovics n’a pas pu répondre, en début de deuxième acte. S’emparant pour la première fois du service adverse (4-6, 3-0), il a cherché à prendre constamment la balle en demi-volée et à finir au filet le plus souvent possible (31 points marqués sur 37 montées, soit 84 % de réussite).

La stratégie s’est avérée payante : le numéro 3 mondial a empilé les coups gagnants (44 pour 36 fautes directes) et Fucsovics s’est effondré, encaissant une série de 7 jeux entre les deuxième et troisième manches (de 4-6, 3-1 à 4-6, 6-1, 4-0). Si son jeu de contreur de fond de court ressemble à celui de Millman, le Hongrois n’a pas tenu le choc mentalement, lui. Et Federer a continué à dérouler pour s’offrir finalement un succès plutôt tranquille. Mal parti, il s’est paradoxalement économisé pour la suite et s’est donné de nouvelles raisons d’espérer. Mais en cas d’éventuelle demi-finale contre Novak Djokovic, il devra bien mieux servir pour ne serait-ce qu’exister sur la Rod Laver Arena.