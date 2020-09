Alors que Rafael Nadal a été battu par Diego Schwartzman à Rome, Novak Djokovic a estimé que rien n’était joué à Roland-Garros. S’il reste le grand favori, le Majorquin n’est plus invincible selon le numéro 1 mondial.

A la surprise générale, Diego Schwartzman a éliminé Rafael Nadal sur la terre battue du Masters 1000 de Rome. Un exploit qui n’a pas échappé à Novak Djokovic. En conférence de presse, l’ogre serbe a expliqué que la défaite de Nadal redistribuait les cartes pour Roland-Garros. Selon Novak Djokovic, son dauphin au classement ATP reste le grand favori pour le Grand Chelem français, mais n’est pas imbattable.

« Le record qu’il a à Roland (Garros), l’histoire de ses résultats, vous ne pouvez tout simplement mettre personne devant lui. Mais définitivement, Diego (Schwartzman) a montré que (Rafael) Nadal peut être battu sur terre battue. Les conditions sur lesquelles ils ont joué : terre battue lourde, pas beaucoup de rebond, humidité, séance de nuit, nous allons avoir ça aussi à Paris. Session de nuit sous les lumières, un peu moins de rebond, donc je ne sais pas. Je sais qu’il aime le rebond élevé, il aime les conditions chaudes et rapides où il peut beaucoup utiliser sa rotation, alors oui, nous verrons, ça va être intéressant. Même s’il est le favori, il y a des joueurs qui peuvent gagner contre lui là-bas. Vous devez vraiment être en forme pour y parvenir », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par We Love Tennis.

