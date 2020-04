Si la pandémie de coronavirus a jeté une ombre sur la suite de la saison 2020, les réflexions s’intensifient en ce moment pour permettre aux joueuses et aux joueurs de reprendre contact avec le tennis dans la mesure du possible. Après Patrick Mouratoglou, Rafael Nadal a, à son tour, proposé que son académie accueille une compétition dès que «les circonstances le permettront».

Comme les autres secteurs de l’économie mondiale, le sport est frappé de plein fouet par la pandémie de coronavirus. Et plus particulièrement le tennis professionnel dont on ignore quand les circuits internationaux (ATP, WTA, ITF) pourront reprendre leur cours (pas avant le 13 juillet prochain), alors que tous les pays n’adopteront pas en même temps les mêmes mesures de déconfinement. Dans ce contexte, les initiatives locales se multiplient pour permettre aux joueuses et aux joueurs de reprendre leur métier. Comme Patrick Mouratoglou, Rafael Nadal a donc décidé de mettre à disposition son académie à Majorque pour organiser une compétition quand les conditions sanitaires le permettront.

«entretenir notre niveau de jeu»

Si le coach de Serena Williams a déjà proposé une première date (week-end des 16-17 mai prochains), ce n’est pas le cas du numéro 2 mondial qui préfère ne pas s’avancer alors que l’Espagne a prolongé son confinement jusqu’au 9 mai prochain inclus. L’idée serait de transformer la Rafa Nadal Academy en campus où résideraient des joueurs professionnels et leurs staffs pour qu’ils puissent s’entraîner et s’affronter lors de matches télévisés.

«En ce moment, le tennis est secondaire et la chose la plus importante, c’est de protéger la santé chacun. Mais si dans les mois à venir, on peut utiliser l’Académie pour aider d’autres joueurs professionnels, je serais enchanté qu’ils viennent s’entraîner et jouer. Bien qu’il n’y ait aucun tournoi prévu à court terme, je pense qu’en s’affrontant entre nous, nous pourrions entretenir notre niveau de jeu pour être prêts à la reprise du circuit», a ainsi indiqué Rafael Nadal lui-même dans un communiqué.

La Rafa Nadal Academy accueille d’ores et déjà un tournoi Challenger depuis deux ans (2018 et 2019), plus de 80 joueurs y ont participé. D’autres événements ITF y ont également lieu. Pour chacune de ces compétitions, les participants peuvent utiliser les installations à temps plein, sans avoir besoin de les quitter pour se loger par exemple. Un atout non négligeable dans les circonstances actuelles.

