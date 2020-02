La nouvelle a suscité bien des curiosités ces derniers jours. S’ils ne sont pas les meilleurs amis du monde, les trois légendes du tennis Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic échangeraient régulièrement par l’intermédiaire d’un groupe privé WhatsApp. C’est d’ailleurs l’Espagnol qui avait vendu la mèche, une information confirmée par le Serbe du côté de Dubaï. Mais à nouveau interrogé sur le sujet, le Majorquin a précisé ce qu’il voulait dire, mettant ainsi un terme à bien des fantasmes : non, les trois rivaux ne communiquent pas exclusivement entre eux par l’intermédiaire de cette application. «Il n’y a pas que nous trois dans le groupe WhatsApp. Tous les joueurs du Conseil en font partie pour se tenir au courant de tout ce qui passe et des choses importantes pour le circuit», a ainsi dévoilé Nadal. Sans entrer dans les détails, le numéro

2 mondial a mis un terme aux spéculations. «Nous ne communiquons pas très souvent, en tout cas pas quotidiennement entre nous (membres du «Big 3», ndlr). Mais il arrive que l’on s’envoie des messages personnels de félicitations, ou pour prendre des nouvelles en cas de pépins. Pas dans le groupe WhatsApp, mais entre nous. Le groupe concerne vraiment des questions professionnelles, pas personnelles.» Les spéculations quant au nom de cette éventuelle conversation privée entre les trois monstres du circuit n’iront vraisemblablement pas plus loin.n

Articles similaires