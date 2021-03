Une nouvelle absence de marque pour le Masters 1000 de Miami, dont le premier tour débutera le 22 mars. Après Roger Federer, de retour sur les courts à Doha en mars après un an d’absence et qui va désormais se pencher sur la saison de terre-battue, et Rafael Nadal, blessé au dos depuis la tournée australienne du début d’année, c’est au tour de Novak Djokovic de déclarer forfait pour le premier Masters 1000 de la saison 2021. Le numéro un mondial a annoncé la nouvelle ce vendredi soir sur son compte Twitter.



« Profiter de ma famille »

« Je suis vraiment désolé d’annoncer que je ne serai pas du voyage à Miami. J’ai décidé d’utiliser ce temps précieux à la maison pour profiter de ma famille. Avec toutes les restrictions sanitaires, je dois trouver un équilibre entre mon temps sur le court et ma vie personnelle. J’ai hâte de revenir l’an prochain », a écrit le Serbe sur le réseau social. Outre son sextuple vainqueur (2007, 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016), le tournoi floridien devra également faire sans Dominic Thiem, Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, Stan Wawrinka ou Nick Kyrgios.

Après une fin d’année 2020 difficile, marquée par sa disqualification à l’US Open puis sa défaite cuisante en finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal, Novak Djokovic s’est relancé en février dernier en remportant l’Open d’Australie malgré une blessure aux abdominaux. Un détail qui a sûrement fortement pesé dans son choix de déclarer forfait à Miami.

Articles similaires